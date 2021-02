El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, garantizó un proceso correcto y afirmó que no permitirá que se hable de fraude electoral en los próximos comicios de abril de 2021.

“ Hablar de un fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie o se perturben los comicios en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos pasando”, aseveró.

“Todo el sistema electoral garantiza comicios correctos. Rechazamos cualquier insinuación de fraude”, añadió.

Esta afirmación tuvo lugar en el marco de un seminario internacional que va dirigido tanto a postulantes como a equipos de campaña.

“ Es sumamente delicado hablar de fraude electoral en medio de un proceso en desarrollo” , advirtió. Posteriormente, agregó que “desde el año 2001 no existe ni un solo informe de misiones internacionales y nacionales que concluya la ejecución de un proceso electoral fraudulento. Hoy tenemos plena coordinación con las misiones nacionales e internacionales por la participación de observadores a las Elecciones Generales 2021″.

Además, remarcó que quienes no están conformes con los procesos de exclusión de tachas suelen tener a veces reacciones con un “lenguaje particular”.

Por último, el titular del JNE subrayó su carrera de más de 30 años, y afirmó que su trayectoria habla por él y que no piensa mancharla a estas alturas.

“No es mi sentir inclinarme por la corrupción, ni como persona ni como profesional”, culminó.

Cambio de votos

Según un artículo de Ricardo Uceda para La República, los magistrados del JNE cambiaron sus votos para que la candidatura de Martín Vizcarra pueda ser admitida.

El 26 de enero, en una audiencia pública, el JNE dejó fuera de carrera al expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, se supo que en el pleno del 29 de enero, Jorge Luis Salas había cambiado el sentido de su voto, lo mismo que Jovián Sanjinez. Jorge Rodríguez mantuvo su posición favorable, mientras que Luis Arce siguió en contra. El nuevo resultado fue 3 a 1 a favor.

Desde el día en que tuvo lugar la audiencia hasta el anuncio del resultado pasaron 8 días, lo cual no es usual. Para ese entonces ya se especulaba con la versión de que Vizcarra había recibido una votación desfavorable por el pleno del JNE. No obstante, el JNE decidió a fin de cuentas admitir su postulación.

Rosa María Palacios: “Hay un intento de desprestigiar al JNE para postergar las elecciones”

Rosa María Palacios se expresó con respecto a lo publicado por Ricardo Uceda en La República y argumentó que los magistrados del JNE no habían cometido ninguna acción ilegal.

RMP mencionó que no es muy probable que se quiera favorecer al expresidente Vizcarra, pero sí existe la posibilidad de armar un escándalo para postergar las elecciones generales de 2021.

La letrada agregó en la hoja de vida del candidato de Somos Perú no se había habilitado una casilla para que se pueda informar debidamente sobre sus bienes/muebles (acciones).

