El expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre el pedido de Acción Popular (AP) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para “aclarar” los procedimientos de exclusiones con miras a las Elecciones Generales 2021.

Sobre esto, el candidato al Congreso por Somos Perú criticó este accionar de AP, pues consideró que no pueden hacer estas solicitudes “queriendo dar lecciones de moral” cuando su bancada fue una de las promotoras para el golpe de Estado el pasado 9 de noviembre.

Seguidamente, no descartó la posibilidad que sea Manuel Merino, presidente del régimen de facto tras el golpe, quien sustentará la queja de su partido ante el JNE.

Del mismo modo, cuestionó que otros congresistas a favor de sacarlo de Palacio estén pidiendo citar a las autoridades del organismo electoral.

“O sea los golpistas quieren poner en tela de juicio las elecciones. Por favor, dónde estamos. ¿No tienen sangre en la cara? Ahora los golpistas, los que fueron samaqueados por toda la población, luego de tres meses quieren convocar al JNE”, dijo en un video durante una transmisión en vivo por Facebook.

El último martes, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 resolvió no excluir la candidatura de Vizcarra al Congreso de cara a las comicios del 11 de abril tras no considerar los procesos judiciales en su contra por “no haber mérito”.

Por otro lado, el pasado 3 de febrero, el Pleno del JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por el personero legal de Somos Perú, David Quispe Martínez, contra la resolución del JEE Lima Centro 2, que excluía a Martín Vizcarra por no consignar información sobre sus ingresos en la solicitud de inscripción.

Es así que ambos organismos electorales decidieron permitir al exmandatario seguir con su postulación al Parlamento y no excluirlo de las próximas elecciones.

“(Este pedido de Acción Popular) no es más que una pataleta de gente impotente, no solo porque nos ven en carrera electoral si no que ven que tenemos un amplio respaldo de la población porque si no tuviéramos ese respaldo no se tomarían la molestia de hacer tanto esfuerzo”, acotó.

Acción Popular cita al JNE al Congreso

Más temprano, por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la bancada de Acción Popular solicitó al JNE presentarse ante el Congreso de la República con el fin de “aclarar” los procedimientos electorales que siguen.

Esto, luego de una denuncia publicada en La República donde se sospecha que magistrados integrantes de la entidad electoral variaron sus votos para admitir la candidatura de Vizcarra Cornejo.

“Todos los candidatos merecen un trato igualitario; por tanto, los pronunciamientos deben guardar coherencia y la máxima instancia electoral no puede emitir pronunciamiento basado en algún tipo de preferencia y mucho menos que merezca algún ‘proceso especial’ que siembre dudas y produzca sentencias controvertidas, viciadas o prevaricadoras”, sostuvo el grupo parlamentario.

Seguidamente, Acción Popular aseguró que la independencia del JNE “se ha visto seriamente afectada”, por lo que merece un pronunciamiento de parte de sus miembros ante los legisladores.

Comunicado de Acción Popular exhorta a JNE a responder por admitir candidatura de Martín Vizcarra al Congreso. Foto: comunicado / Twitter Acción Popular

Por otra parte, Martín Vizcarra descartó cualquier favorecimiento y afirmó que “hay una obsesión” para sacarlo de carrera electoral y solo fijarse en su candidatura cuando “hay miles de resoluciones”.

“El problema no es por los miles de pronunciamientos sino porque permiten que Martín Vizcarra siga en carrera, pero como tienen miedo de mi candidatura, quieren ir hasta el final para tratar de sacarnos”, puntualizó.

