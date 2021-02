#VersusElectoral. Rumbo a las elecciones 2021, los candidatos al Congreso Nano Guerra García (Fuerza Popular - número 1 ) y Jorge Nieto (Victoria Nacional - número 1) debaten sus propuestas en torno a la COVID-19 e indultar a Alberto Fujimori. Además, se comprometen con el electorado en la sección #YoPrometo.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Nano Guerra García de Fuerza Popular

Para lograr que los que emprendan puedan ser tomados en cuenta y que no sean vistos como ilegales o informales. He recorrido el país y he visto quién genera la riqueza y quién la malgasta. La genera la gente, pero la malgasta el Estado. Después de años de haber aprendido de los emprendedores del Perú, me pongo a sus servicio con Fuerza Popular.

Jorge Nieto del partido Victoria Nacional

Hay cientos y miles de peruanos que están pugnando por un balón de oxígeno, una cama UCI, están entre la vida y la muerte. También hay miles de peruanos desempleados, lo cual es resultado de una imprevisión de los últimos 30 años. El Congreso tiene que convertirse en una fuente de soluciones para todos estos compatriotas y, por eso, quiero estar ahí.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Nano Guerra García de Fuerza Popular

Se deben seguir haciendo pruebas moleculares masivas y necesitamos entre 60 a 80.000 diarias. Nosotros no nos explicamos por qué eso no se ha hecho. Tenemos un esquema reactivo con un sistema de salud fragmentado que no nos ha permitido afrontar la primera ni la segunda ola.

Queremos tener mano dura en el control de la pandemia, en buscar que la gente respete cuando se dan normas y para perseguir, identificar y derrotar al virus.

Jorge Nieto del partido Victoria Nacional

Me sorprende la intervención de Nano porque habla de un trabajo de mucha inteligencia en el seguimiento del virus y es algo que yo vengo pidiendo desde el comienzo de la pandemia. No sé qué van hacer ¿van a poner la inyección más fuerte? El país no necesita ninguna mano dura, sino una mano inteligente y solidaria.

¿Está a favor de indultar a Alberto Fujimori?

Nano Guerra García de Fuerza Popular

Ella (Keiko Fujimori) ha hecho una reflexión y nosotros la apoyamos. Es un tema familiar, pero también es una persona anciana, condenada y, para nosotros, es el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Sabemos que hay críticas, pero el pueblo peruano sabe todos los logros que se tuvieron. Estamos de acuerdo con que se proponga.

Jorge Nieto del partido Victoria Nacional

Lamento lucho que se vuelva a cometer el mismo error. Los indultos humanitarios tienen una regulación, requisitos, por lo que uno no puede entrar a una campaña a decir que lo van a indultar, o sea, ¿la ley no existe? ¿lo indulto porque es mi papá? Está mal, hay que respetar la ley y la Constitución.

¿Qué opina de la candidatura de George Forsyth?

Nano Guerra García de Fuerza Popular

Todos los argumentos que se dan contra el candidato George Forstyh (falta de experiencia y preparación) son los que se dan siempre cuando los jóvenes buscan empleo en los primeros momentos de su adultez. En su caso, hay capacidad y valentía para tomar decisiones. Adicionalmente, tenemos uno de los planes de gobierno más completos en todos los aspectos. Por tanto, es una candidatura fuerte.

Jorge Nieto del partido Victoria Nacional

La juventud no es un demérito, por el contrario es un estado bueno en la vida. A mí me encantaría escuchar planteamientos del candidato Forsyth porque no lo he hecho y esperemos que en la etapa de los debates podamos hacerlo.

Pero sí, me preocupa. En mi recuerdo, tengo el ímpetu del joven Alan García y la inexperiencia, la cual nos llevó al barranco. Fuera de eso, espero que él pueda tener un buen consejo y creo que Jorge Nieto será la persona pensante de ese posible Gobierno.

#YoPrometo

Nano Guerra García de Fuerza Popular

Me comprometo a trabajar en lo que sé y eso es emprendimiento de la pequeña, mediana empresa y temas económicos. Lo más importante que tenemos que hacer es reactivar el empleo porque por eso no hay ingresos y tampoco consumo. El fujimorismo es capaz de hacer esto, ya lo hicimos antes.

Licencia cero, sacar tu empresa no te debe costar nada. Tampoco te pueden decomisar tu mercadería o perseguirte como Susel Paredes y George Forsyth. No se pueden cerrar los locales, es decir, te ponen multa o te sancionan, pero no las dos cosas.

Jorge Nieto del partido Victoria Nacional

Debemos abatir la pandemia, terminar la campaña de vacunación, lograr que esto ocurra, pero bien para que todos los peruanos estén inmunizados. Necesitamos hacer un esfuerzo tanto privado como público para generar puestos de empleo que millones de compatriotas requieren.

Precisamos de un Congreso que sea fuente de soluciones y no de ingobernabilidad o problemas. Nos falta una reforma política que cubra los vacíos que tiene la actual Constitución. Además, tenemos que ejecutar una nueva ley de Gestión de Riesgos.

