Partidos de alquiler: las organizaciones que afectan la institucionalidad

A lo largo de los últimos años hubo incontables cambios dentro de los partidos políticos peruanos para obtener la simpatía y votos de la población en los comicios, pese a que muchos de estos hayan afectado su institucionalidad y su identidad. La carrera para las elecciones generales de 2021 no ha sido la excepción.

Esto se ha visto reflejado en la mayoría de organizaciones, las cuales han servido como ‘vientre de alquiler’ por asociarse con candidatos que en muchas ocasiones no siguen la misma ideología partidaria y solo se convierten en una herramienta para llegar al poder.

La politóloga Marylía Cruz reafirmó esto en diálogo con La República y aseguró que los partidos han pasado a convertirse en “marcas o logos” y están a disposición de quien desee presentarse como candidato, lo cual se relaciona directamente con la precariedad institucional de la organización.

“Los (partidos) que tienen nula militancia son los que van a sufrir más esos cambios. Mucho tiene que ver con la despolitización que hubo en los últimos años a raíz de la dictadura (de Alberto Fujimori). La política ha sido siempre vista como algo malo, lo apolítico ha sido premiado, entonces cuando esto pasa se tienden a debilitar los partidos y eso origina que un outsider venga y se presente como un candidato que va a rescatar al Perú”, agregó.

Por su parte, el experto en temas políticos Alonso Cárdenas, consideró al ‘vientre de alquiler’ como una perversión del sistema de partidos peruanos, la cual pone la inscripción al mejor postor.

“Esa perversión lo único que hace es confundir al elector porque no sabe cuál es la concepción de ese partido y segundo, deteriora la credibilidad del sistema democrático porque aleja al elector de su sistema de partidos”, explicó.

El problema de la personificación

En esta línea, uno de los grandes problemas que ha surgido en nuestra política actual es la personificación. Es decir que los electores logran identificarse más con una persona que postula en un determinado partido que con la propia organización.

“Creo que la identificación partidaria ha bajado bastante y la militancia política también. La simpatía suele ser más personificada. La personificación suele ser más importante, porque ya no nos fijamos en el equipo, sino en una sola persona”, detalló Cruz.

Además, expresó que la simpatía por un candidato muchas veces suele ser más importante que el equipo que tiene detrás y lo acompaña.

“Cuando se llega el poder no todo recae en una persona, suele recaer en un equipo y si esa persona no tiene un buen equipo suele pasar lo que pasó con el último expresidente”, agregó, haciendo alusión a la vacancia de Martín Vizcarra, quien no tenía una bancada en el Congreso que lo apoyara.

A su turno, Cárdenas indicó que este fenómeno perjudica al sistema político, debido a que provoca que no se ponga por delante la institucionalidad y se le dé más importancia a un candidato que de alguna manera suele tener popularidad en la ciudadanía.

“ Lo que vemos es un caudillismo endeble porque no se sostiene un sistema de partidos, sino que se personifica de una manera exacerbada en la persona , lo cual a largo plazo es muy perjudicial para el sistema político porque lo que se hace es dejar de lado la institucionalidad para fomentar el culto a la personalidad”, manifestó el politólogo.

La última reforma política

Ambos expertos coincidieron en que la última reforma política hecha por iniciativa de Vizcarra, tras la disolución del Parlamento pasado, tuvo un acierto al ser exigida por ley la alternancia y paridad en las elecciones. Sin embargo, indicaron que no se dispuso medidas que vieran la institucionalidad en las organizaciones, uno de los temas de fondo más importantes.

“En término de construir institucionalidad en los partidos quizás se ha visto en las elecciones internas, pero esto recién está madurando y los resultados los vamos a ver a largo plazo porque las últimas elecciones internas han sido una reconfirmación porque en la mayoría de partidos hubo un solo candidato presidencial”, aclaró Marylía Cruz.

“No se atacó el tema de fondo, el voto preferencial. Este ha despedazado lo poco que quedaba de institucionalidad en el sistema de partidos y convierte a los partidos en ‘vientres de alquiler’, porque lo único que ha hecho es ofrecer al mejor postor los lugares en las listas, lo que canibaliza al propio partido.”, complementó Alonso Cárdenas.

