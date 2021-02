Lescano sobre PL de Omonte: “No me parece bien, es repartir miserias”

El candidato a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, dijo no estar de acuerdo con la propuesta de Carmen Omonte, congresista e integrante de la plancha presidencial de César Acuña de Alianza para el Progreso (APP), acerca de la reforma del sistema de pensiones.

“ No me parece bien, es repartir miserias. Juntas privado y público, que tienen pensiones miserables, y repartes miserias. No tiene sentido . Yo no estoy de acuerdo, yo creo que tienes que dictar normas para mejorar el sistema privado de pensiones del sector público y después das otras alternativas”, dijo el acciopopulista en Panorama.

Como se informó, la Comisión especial multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto para la reforma integral del sistema previsional peruano, liderada por la parlamentaria, propone que la recaudación de los aportes esté bajo la tutela de la Sunat.

Además, los afiliados dispondrán de una cuenta personal de pensiones, y los ahorros se dividirán en un fondo de riesgo compartido (FRC) y en el fondo de riesgo individual (FRI). Los porcentajes para cada fondo, dependerán de lo establecido en el reglamento.

La gestión de los FRC estará bajo responsabilidad de una entidad pública de pensiones autónoma denominada Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP), que tendrá como respaldo al Fondo Consolidado de Reservas.

En tanto, el FRI será manejado por gestores privados de fondos, elegidos a través de subasta pública internacional. Estos serán fiscalizados por la Superintendencia de Banca y seguros (SBS).

Las Administradoras de pensiones (AFP), consideraron que para el caso del FCR eso significaría establecer una bolsa común y una parte de lo que cada afiliado aporte mensualmente le sería restado para financiar las pensiones de otros ciudadanos .

Lescano se reafirmó en no postergar las elecciones

En otro momento, el candidato volvió a decir que no está de acuerdo con que se posterguen las elecciones generales 2021 convocadas para este 11 de abril.

“Si se viene una situación más grave, no podemos cerrar los ojos, pero en esta situación, yo creo que es posible hacer las elecciones en el Perú para no cambiar las reglas a último momento”, manifestó.

