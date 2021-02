Ollanta Humala: “En nuestra propuesta está crear el impuesto a la riqueza”

Humala dice que este tributo a los que más tienen ayudará a financiar el Estado. Se autodenomina el candidato de “los de abajo” y argumenta que por eso el Partido Nacionalista es primo hermano de la izquierda. Defiende su propuesta de un bono de 800 mensuales por un año, pues afirma que hay dinero de los presupuestos no ejecutados.

A cerca de dos meses de las elecciones, Ipsos le da 4% de preferencia, IEP 2.8%, y es el candidato con mayor antivoto (73%). ¿Cómo espera llegar a la segunda vuelta?

Hay que trabajar más. Esa es la forma no mágica sino la más segura. Trabajar más, informando a la gente lo que hemos hecho y tratar de hacer un esfuerzo para vencer el antivoto.

¿En qué centrará su información: en su plan de trabajo o en lo que hizo en su Gobierno?

Las dos cosas. El único candidato que no es un salto al vacío somos nosotros. El resto, con el respeto que me merecen, lo son. Irónicamente, así nos llamaban en el 2006 pero estos quince años de experiencia política y cinco de Gobierno nos dan solvencia. Hay dos elementos claves: la experiencia de haber gobernado, para enfrentar la mayor crisis económica, sanitaria y política que ha vivido el país después de la guerra con Chile; y por otro lado, una gestión de gobierno en el cual, la población en general puede ver objetivamente, más allá de prejuicios, todo lo que se ha hecho en el gobierno nacionalista en el quinquenio 2011-2016... Lo que se viene a 28 de julio es trágico porque vamos a seguir con el Covid y sin vacunas, y con un presupuesto general parchado con más o menos 30 mil millones de soles en préstamos, la recaudación tributaria caída en cifras históricas de 30 a 40%, estamos en un proceso de decrecimiento económico o recesión probablemente superior al 10%, y con más de 8 millones de empleos formales e informales perdidos.

¿Cómo trabajar en esas circunstancias?

Del Fondo de Estabilización Fiscal, de los 8,200 millones de dólares que dejamos, el año pasado creo que solo quedaba un millón, y del Tesoro Público probablemente quede un tercio o la mitad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de 28 de julio? En políticas de Salud tenemos que retomar la reforma que iniciamos aumentando el presupuesto de poco más de 2% del PBI a más del 3%, y que esta gestión redujo.

¿A cuánto lo pondría?

La tendencia debe ser a 6% que es más o menos el promedio de países de renta media. Pero dependerá de las circunstancias. El tema es que debemos recuperar los hospitales y reforzar al red primaria de atención pública que son los centros y postas médicas, y los llamados hospitales estratégicos que se creó en el Gobierno nacionalista... Tenemos que motivar al personal de la salud y formalizar el CAS o el sistema laboral provisional y precario, porque ha colapsado el sistema. Tenemos que dar normas de urgencia para facilitar el reconocimiento de títulos médicos a tantos peruanos y extranjeros graduados en universidades del exterior que ahora no pueden trabajar... Y crearíamos, como hemos dicho, el Bono Perú de 800 soles mensuales por un año a las familias más vulnerables, no para resolver el tema de la cuarentena sino para ayudar a la solución de la economía de los más vulnerables.

¿Es viable? Usted dice que no quedan muchos fondos.

Una cosa es que el Gobierno haya dilapidado los fondos del ahorro nacional y debe rendir cuentas de qué se ha hecho con eso frente a los resultados, que en mi opinión son desastrosos. Pero yo no he dicho que no haya plata en el Estado, claro que la hay. Para darle una muestra, del presupuesto general de la República del año pasado, hay 30 mil millones de soles que no se utilizaron por la baja ejecución presupuestal de los ministerios y esa plata está en el MEF. Y si buscamos la plata de programas de mantenimiento e infraestructura que no se han utilizado el año pasado, o este año, vamos a encontrar más. Es perfectamente financiable (el bono) porque, además, en nuestra propuesta está crear el impuesto a la riqueza, que ayudará a cubrir las falencias que pueda tener el Estado en materia de financiamiento.

¿Con un impuesto a la riqueza?

Sí, con esas letras, un impuesto a la riqueza. Además, tenemos antecedentes, porque en el Gobierno nacionalista creamos el impuesto a las sobreganancias mineras, que es un impuesto a la riqueza a las mineras. Ahora estamos hablando del resto de la sociedad que tendría que entrar.

¿A partir de cuánto?

Eso es un tema técnico que se verá, y que será materia de discusión del nuevo Parlamento.

Su candidato a la vicepresidencia, Alberto Otárola, dice que usted va a poner orden. ¿Es como la mano dura anunciada por Keiko Fujimori?

No. Usted con una mano dura puede dar un puñete y puede cometer un abuso, pero yo no me refiero a eso, sino a una mano dura que no se case con los poderes económicos. Nosotros no podemos privatizar la política como ha sido costumbre de los partidos tradicionales. La mano dura significa que el gobierno trabajará para el pueblo, para los de abajo.

En el 2006 planteó cambiar la Constitución pero no lo hizo en el 2011. ¿Qué posición tiene ahora?

Me alegra que hoy día, a raíz de todas las crisis que hemos vivido, de la pérdida de la poca confianza que había en la política a raíz este Congreso y esta serie de gobiernos, haya por lo menos un 50%, que es lo que estiman los estudios de las encuestas, de población que quiere un cambio constitucional. Eso empata con nuestra propuesta primigenia de cambio constitucional y lo que nosotros proponemos es que llegado al gobierno, inmediatamente vamos a plantear un referéndum con dos preguntas: si quiere o no una nueva Constitución y quién la debe hacer, el Congreso electo el 11 de abril o un nuevo cuerpo legislativo. Si es lo primero iríamos por un Congreso Constituyente, y si es por lo segundo, iríamos por una Asamblea Constituyente.

Cuando fue candidato dijo en Bambamarca, ustedes toman agua, no comen oro, y como presidente avaló Conga. ¿Qué posición tiene ahora?

Habría que entender lo que se dijo en Bambamarca porque mucho se ha caricaturizado. He señalado siempre que el oro y el agua no son excluyentes, pueden convivir. Entonces, yo decía, esto y lo otro también, pero hay que sacarle el jugo a las mineras, por eso creamos el impuesto a las sobreganancias mineras. Nosotros no hemos avalado Conga, eso es una mentira. Yo no podía ir contra la ley y expropiar una propiedad de esa naturaleza, a pesar de que ganas no me faltaban. Nosotros desde un principio apoyamos la posición del gobierno regional, que era Goyo Santos. Y lo apoyamos cuando ellos llegaron a un entendimiento con la empresa, con Yanacocha. Pero, antes de firmar los acuerdos, se fracturó esa unidad regional y otros líderes regionales lo cuestionaron, y al final, por miedo a perder su base social de apoyo, desconoció los acuerdos que había tenido con la empresa y dejó al Gobierno solo.

¿Cuál es su posición ahora?

Es la de siempre, defender las actividades renovables frente a las no renovables extractivas, pero reconociendo una realidad, que hoy día las actividades extractivas son las que están generando gran parte de los recursos del país. El tema es cómo resolvemos esta situación. ¿Matamos a la gallina de huevos de oro o le damos nuevos motores a nuestra economía? Por eso nosotros creamos el impuesto a la sobreganancia minera, la ley de la consulta previa para que las empresas mineras no se apropien de los derechos de las comunidades, y la diversificación productiva, para darle calidad a los productor regionales y depender menos de actividades extractivas no renovables.

¿Qué haría con Tía María?

Con toda seguridad vamos a apoyar a la agricultura y a las actividades renovables, como siempre hemos querido hacer...

Entonces, no va.

No solamente no iría porque la población no lo quiere, porque hemos creado la ley de la consulta previa, sino que el Estado, constitucionalmente, no tiene los mecanismos para llevar a efecto este proyecto.

Protestas

“Nuestro primo hermano es la izquierda”

En el 2006 se le identificó como candidato de izquierda, en el 2011 se colocó más al centro. ¿Dónde se ubica ahora?

Con los de abajo, como siempre. Yo no he cambiado. Por eso es que nuestro primo hermano es la izquierda. Pero el nacionalismo es una fuerza propia, que comparte las banderas de la justicia social, y si usted mira las obras que hemos hecho, todo nos identifica con los de abajo.

Entonces, ¿por qué cree que tiene tan poco apoyo?

No soy un analista de encuestas, pero probablemente tenga que ver que con lo duro que ha sido el posgobierno para nosotros. Enfrentarnos a poderes económicos a grandes medios de comunicación que estaban acostumbrados a cogobernar con el presidente, a los grandes grupos mineros que se han tenido que someter a aceptar el pago a las sobreganancias mineras, declara la guerra a la minería ilegal, crear la Ley de Consulta Previa, pues hemos tocado intereses muy poderosos y hemos tenido un linchamiento mediático traducido en más de 3,500 portadas en diferentes medios de comunicación. Algo de eso debe influir en al antivoto, pero esto no es novedad para nosotros; si revisa las campañas del 2006 y 2011, siempre hemos luchado contra corriente, pues siempre hemos tenido un fuerte antivoto.

Ollanta Humala

Usted tiene dos investigaciones, una por lavado de activos. ¿No influye eso?

También tiene que ver, pero son procesos que tienen larga data y los estamos enfrentando aquí, dando la cara. Y nuestra defensa día a día da la batalla.

Para algunos, usted es candidato para librarse de esos procesos.

Siempre habrá adversarios políticos que le buscarán tres pies al gato, pero yo tengo formación militar que he sabido enfrentar las cosas. He peleado en tres zonas de emergencia, he estado en el Conflicto del Cenepa, en la Cordillera del Cóndor, fui el único oficial del Ejército que se levantó contra el régimen corrupto de Fujimori y se entregó a la justicia. Y después entré a la política formando un partido, que por cierto no es un vientre de alquiler, sino un partido con ideología, identificado con los de abajo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.