Humala sobre mineras: “El oro y el agua no son excluyentes, pueden convivir”

El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, se pronunció sobre las empresas mineras que operan en el país y negó haber avalado el proyecto Conga en la provincia de Cajamarca.

“ He señalado siempre que el oro y el agua no son excluyentes, pueden convivir . Entonces, yo decía, esto y lo otro también, pero hay que sacarle el jugo a las mineras, por eso creamos el impuesto a las sobreganancias mineras. Nosotros no hemos avalado Conga, eso es una mentira”, manifestó al diario La República.

Al respecto de su posición sobre estas empresas, Humala Tasso indicó que está a favor de defender las actividades renovables, pero reconoce que actualmente las mineras generan muchos recursos al Perú.

“ La posición nuestra es la de siempre, defender las actividades renovables frente a las no renovables extractivas, pero reconociendo una realidad, que hoy día las actividades extractivas son las que están generando gran parte de los recursos del país ”, dijo.

Sin embargo, al ser consultado sobre si impulsaría el proyecto Tía María en la provincia de Islay, región de Arequipa, el exmandatario se mostró en contra.

“No solamente no iría porque la población no lo quiere, porque hemos creado la ley de la consulta previa, sino que el Estado, constitucionalmente, no tiene los mecanismos para llevar a efecto este proyecto”, precisó.

Por otro lado, indicó que de ser elegido como presidente en los comicios electorales de abril, aseguró que plantearía un referéndum a la ciudadanía para realizar una nueva Carta Magna.

“Lo que nosotros proponemos es que llegado al Gobierno, inmediatamente vamos a plantear un referéndum con dos preguntas: si quiere o no una nueva Constitución y quién la debe hacer ¿el Congreso electo el 11 de abril o un nuevo cuerpo legislativo? Si es lo primero iríamos por un Congreso Constituyente, y si es por lo segundo, iríamos por una Asamblea Constituyente”, sentenció.

En 2020 la Fiscalía abrió investigación a Humala por los casos Gasoducto del Sur y Club de la Construcción. Foto: difusión

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.