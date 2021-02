El expresidente del Congreso Daniel Salaverry manifestó que no tiene ninguna deuda en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y aseveró que se retiraría de las elecciones generales si se demuestra lo contrario.

“Que yo sepa no le debo un sol al Estado. Nunca la he tenido (una deuda). S i alguien me demuestra que le debo un sol a la SUNAT, en el acto renuncio a mi candidatura ”, aseveró en diálogo con Canal N.

Por otro lado, cuando la conductora le comunicó que tenía 2,5 puntos porcentuales de intención de voto en la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el parlamentario afirmó sin pruebas que dicha encuestadora “tiene ciertos sesgos” porque en su investigación aparece Verónika Mendoza en segundo lugar.

En otro momento explicó las razones por las que se retiró de Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano (APRA), agrupaciones de las que fue parte antes de llegar a Somos Perú.

“ En el APRA había una cúpula que no permitía una democracia interna , que no le daba la oportunidad a los jóvenes, que no permitía nuevos liderazgos, y mira los resultados. En Fuerza Popular se nos presentó un plan de desarrollo para el Perú que no se ejecutó y que se convirtieron en blindajes y lobbies ”, aseguró.

Salaverry fue congresista de Fuerza Popular y ahora postula a la presidencia de la República con Somos Perú. Foto: La República

Salaverry sobre la no exclusión de Vizcarra

El último miércoles 3 de febrero, Salaverry manifestó que se “hizo justicia” cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió no excluir a Martín Vizcarra de su campaña electoral al Congreso de la República.

“Se hizo justicia. Estoy seguro de que para las fuerzas oscuras que intentaron sacar de carrera a Martín Vizcarra hoy va a ser un día de ‘miércoles’. Pero ya no estamos en los 90. Ellos creyeron que estábamos en los 90 y que el jurado se iba a prestar para este tipo de trampas”, manifestó a Canal N.

