#VersusElectoral. De cara a las elecciones 2021, los candidatos al Congreso de la República Vlado Castañeda (Partido Morado - número 30) y Emigdio Alfaro (Democracia Directa - número 7) discutieron sus ideas para combatir la corrupción y aumentar la calidad del sistema educativo superior.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Vlado Castañeda del Partido Morado

El 30 de setiembre del 2019, cuando se cerró el Congreso, vi la debacle y hasta ahora no ha cambiado. Buqué un partido donde pueda expresar la lógica de ir con las mismas responsabilidades, derechos y oportunidades. Ese es el Partido Morado, el cual ha sido fundado por Julio Guzmán, quien apuesta por el talento de las personas. Después de estar 15 años en el sector público, quiero ir y dar mi experiencia al servicio de las personas.

Emigdio Alfaro de Democracia Directa

Quiero ser congresista porque estoy harto de que gente incapaz y corrupta nos gobierne. Es algo que quería hacer desde que entré a la vida universitaria, pero consideré que este es el momento para lograrlo porque me he preparado para ello. Deseo dar lo mejor de mí, servir a mi país y, por eso, he entrado a la política.

¿Cómo luchará contra la corrupción?

Emigdio Alfaro de Democracia Directa

Hay varias propuestas legislativas que están en el plan de gobierno de Democracia Directa. Primero que se detecte automáticamente los actos de corrupción a través de la interacción de los sistemas Sunat, Sunarp y Reniec. No pueden haber funcionarios en una institución pública sin el debido mérito y capacitación. Tenemos que tipificar como traición a la patria los delitos de corrupción porque no es posible que sea un delito común.

Vlado Castañeda del Partido Morado

Creo que hay cosas que se pueden hacer desde otro ámbito y no desde el Legislativo. Nosotros sí tenemos normas concretas para hacer. Por ejemplo, fortalecer la capacidad de la Contraloría General de la República para aumentar el sistema de control. Además, reforzar la institucionalidad de la Autoridad Nacional de Transparencia, es decir, hacerla un organismo técnico y especializado para evitar estos actos de corrupción. Por último, hacer del Congreso un acto de integridad para no tener más Cuellos Blancos.

¿Cuál será su enfoque para apoyar a la educación superior?

Emigdio Alfaro de Democracia Directa

Tenemos que masificar la entrega de becas para que puedan estudiar, pero la idea es que, luego de culminar sus estudios, devuelvan la inversión que ha hecho el Estado. ¿De qué manera? Con cursos, talleres y ponencias para la educación básica regular hasta posgrado. Todo esto tendría que hacerse a nivel nacional y por región. Debemos hacer que las universidades tengan la investigación científica e innovación como primera prioridad.

Vlado Castañeda del Partido Morado

¿Le toca hacer eso al Congreso de la República o al Ejecutivo? Estamos cansados de que lleguen al Parlamento personas que no saben cuál es el rol del congresista, que tampoco entiendan cómo y quién debe hacerlo. Si quiero mejorar la calidad de la educación universitaria, tengo que saber cuál es la realidad que enfrenta el alumno. Este no tiene acceso a datos e internet, por lo que hay que facilitarles su uso como un servicio público.

#YoPrometo

Vlado Castañeda del Partido Morado

La reforma universitaria hay que continuarla. El licenciamiento es una condición básica y a la Sunedu hay que fortalecerla, pero hay que voltear a ver la gestión de la universidad pública para darle más acceso a las personas que quieran progresar. La propuesta del partido es una educación superior con mayor acceso y de calidad.

Cuando comparo la buena universidad privada (con la pública), no la mala como de Pepe Luna y Acuña, tiene un buen estándar, entonces hay que emular eso. Tenemos que promover, facilitar e incentivar la ciencia, innovación y tecnología. Esa es una propuesta de Julio Guzmán.

Emigdio Alfaro de Democracia Directa

Rechazo el comentario del candidato Castañeda. La Universidad César Vallejo no es mala y no tiene nada que ver con su dueño ni política.

Prometo luchar contra la corrupción, tipificar como traición a la patria los actos de corrupción y proteger a los auditores que detecten responsabilidades penales. También me comprometo legislar para fiscalizar el financiamiento masivo de las mejores tesis de pregrado y posgrado. Me comprometo a dar incentivos a los docentes y estudiantes por las publicaciones científicas que hagan.

