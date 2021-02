Yonhy Lescano: “El cambio de la Constitución no significa una posición de izquierda”

En esta entrevista, el candidato presidencial de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, analiza por qué subió al tercer lugar en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, también habla sobre su relación con la facción de Manuel Merino, su posición ante la legalización del aborto y la ivermectina .

¿Esperaba resultados positivos en la encuesta del IEP?

Siempre tuve esperanza de que el pueblo del Perú comience a valorar que la política es un servicio. Eso yo notaba en las calles: el agradecimiento del pueblo por el trabajo que hice en el Congreso enfrentándome a los corruptos y las mafias, y consiguiendo la aprobación de leyes. Eso ha fortalecido el trabajo que hicimos.

Figura que tiene 17% de intención de voto en el sur. ¿Qué le falta para convencer o generar más adeptos en otros sectores del país?

Creo que el sur está apostando mucho porque yo soy puneño y están los paisanos míos. En las otras regiones hay apoyo, pero no al mismo nivel. Aunque eso va a cambiar. También vamos a ir a la Amazonía. Estamos sembrando y las plantitas van a ir creciendo.

Pero no me va a negar que parte de su subida en las encuestas se debe a que se distanció de las facciones de AP, de Raúl Diez Canseco, Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaunde.

Ellos no coinciden conmigo en la práctica política y las políticas de Estado. Entonces, eso también, ¿no? Ha sumado porque la gran mayoría de peruanos no los veía bien.

Más que no verlos bien, ¿no es un resentimiento?

Bueno, yo creo que es una mezcla de discrepancia y enojo. García Belaunde mostraba cierta tolerancia y apego a los opositores en el Congreso . El pueblo del Perú estaba enojado con ellos.

¿Ha conversado con ellos?

Con Víctor Andrés García Belaunde, sí. Pero mediante un mensaje de WhatsApp y en alguna otra reunión que hacemos en el Comité Político. Pero no tenemos ninguna coordinación en este proceso electoral. Ellos han tomado su camino y perdido las elecciones internas.

Se lo pregunto porque si usted llega a ser presidente, tendremos a un mandatario con un partido fraccionado.

No, porque ellos son un militante más. No son el partido. Eso no va a incidir en la capacidad y fortaleza del partido para ser gobierno. El partido tiene mucha gente valiosa y que ahora está colaborando en el plan de gobierno.

Bancada lejana. Lescano considera que Manuel Merino, Ricardo Burga y Otto Guibovich deben dar un paso al costado. Foto: difusión

Pero ellos no son cualquier militante. Barnechea ocupó los primeros lugares en las elecciones del 2016 y García Belaunde fue congresista.

Ha disminuido su capital político. Entonces, creo que, al fin y al cabo, son personas que tienen sus opiniones y con quienes discrepamos. Han perdido las elecciones internas y yo he tomado mi actividad electoral, no tengo mayor contacto con ellos, y no es necesario porque el pueblo me está apoyando.

Pasando a sus propuestas, algunos lo señalan como un candidato ‘izquierdoso’...

Al presidente Fernando Belaunde le decían comunista. Eso no me preocupa. Es repetición de la historia. Así que, bueno, es un dicho de aquellos que quieren incomodar. Pero nosotros tenemos nuestra propia doctrina, ni izquierda ni derecha. Tenemos un postulado político propio.

Sus propuestas son similares a las que plantea la izquierda. Por ejemplo, el cambio de la Constitución para que no se beneficie a las grandes empresas.

Son propuestas que van con la economía social de mercado para que la economía esté a favor de la población y no al revés. Yo no sé si la izquierda dice lo mismo. Yo lo digo con mi doctrina. Vemos una economía liberal y abusiva. El cambio de Constitución no necesariamente significa una posición de izquierda. El presidente Valentín Paniagua planteó una nueva Constitución del consenso para el consenso. Javier Orlandini igual.

¿En qué se diferencia su propuesta de cambio de Constitución con las demás propuestas que apuntan por ello?

El Perú me conoce, he demostrado en la práctica enfrentarme a los corruptos. No soy un palabrero, sino un político que está 19 años en la lucha política. El Perú sabe lo que voy a hacer porque he demostrado en la práctica que no me he aprovechado del poder. Yo creo que esa es una gran diferencia con las demás propuestas.

Usted habla mucho de regular precios. ¿Cómo lo hará sin espantar a la inversión privada?

El pueblo sabe que a veces no hay plata para las medicinas, ¿no? No hay competencia leal. Hay más monopolios. Lo que se debe hacer es un organismo regulador. La luz y el teléfono están regulados. Con mayor razón deben estar reguladas las medicinas. Entonces, esta materia está en la OCDE. En Europa tienen organismos reguladores para fijar los precios de las medicinas y no son países comunistas, son poderosos y de economía liberal. No creo que eso espante a los inversionistas.

De llegar a la presidencia y la pandemia siga crítica, ¿estatizaría de manera momentánea las clínicas?

No, basta con regulación. Una clínica no puede cobrar S/ 10.000 al día por una cama UCI. Eso es un abuso. Y hay prohibiciones que están en la ley. Obligaría a estos señores, de acuerdo a ley, a tener precios razonables. Cuando ellos desean, recurren al Estado para pedir plata a interés cero con Reactiva Perú. Entonces, ¿por qué no hay Estado para regular la actividad de los privados? Tiene que haber un balance, pues.

En una entrevista con RPP usted se mostró en contra del aborto. ¿Específicamente en qué aspectos? ¿A la legalización del aborto como sucedió en la Argentina? ¿O también en casos de violación?

Creo que la muerte no es ninguna solución para nada. En casos de violación tú estás matando a un inocente y le estás perdonando la vida al violador. No hay consistencia en eso. El violador queda vivo. Es una contradicción jurídica escandalosa.

¿Qué solución propone, entonces?

No voy a exigir que las mamás deban convivir con el hijo en casos de violación. Que haya asistencia del Estado en todo sentido y que el Estado se haga cargo de ese niño inocente, que no tiene la culpa de la violación. La mamá se va a liberar, no va a criar a un niño no deseado. Así salvamos una vida.

¿Así sea menor de edad? Sabe que el riesgo es mayor y expone su salud.

Si hay un peligro entre la vida de la madre y el niño, ya está eso en la ley. Primero deben salvar la vida de la menor haciendo el aborto terapéutico. Tenemos consciencia de que eso es razonable. Tenemos que salvar la vida de la madre. Pero no en todos los casos. Puede que sea una señora que sí puede dar a luz, ¿y vamos a matar al niño? No. Que el Estado se haga cargo.

O sea, propone ampliar los albergues...

Tiene que ser así porque la vida es un derecho fundamental que tenemos que respetar. Pondremos personal especializado y fomentaremos las adopciones. Hay tantas personas que quieren una wawita. Pero no iremos por la solución fácil de hay solución, matamos a la wawa.

¿Es consciente de que su postura va a generarle anticuerpos con los movimientos feministas?

Bueno, los movimientos feministas del Perú siempre han estado atacando. No me interesa. Yo quiero hacer un país fuerte. Un país donde la vida se respete y sea coherente con los conceptos que tengo como ciudadano y jurista. Soy abogado. Matar a un inocente me traería réditos, pero yo no me sentiría tranquilo. Si los grupos feministas están en desacuerdo, yo respeto a los grupos feministas, pero sé que la gran mayoría del país apoya mi postura.

Postura. Lescano rechaza el aborto y discrepa de feministas. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Ud. es conservador, ¿no?

No, me considero consecuente con mis principios: la vida, los derechos de la gente y hacer política adecuada y llevar por el buen camino al país. Eso de ser conservador es un membrete. El derecho a la vida tiene que ser respetado por el de izquierda o derecha. Es un derecho básico y fundamental que toda persona debe cautelar.

¿Tomaría ivermectina?

Con la ivermectina, que yo no he visto los efectos, en Chincha un montón de gente, dicen, se ha salvado. Creo que el Estado puede unirse a estos profesionales peruanos para determinar si esta sustancia funciona o no.

Le recuerdo que en Chincha la tasa de mortalidad por Covid-19 es enorme.

Sí, pero lo que me explicaron cuando estuve allá es que habían muerto muchas personas y que cuando comenzaron a tomar ivermectina, había disminuido sustancialmente el número de contagiados y muertos. El Estado debe analizar y ver los efectos.

“Le hemos pedido (a Merino) que se retire”

En este tiempo, ¿ha conversado con Manuel Merino?

No, nunca me ha convocado desde que fue presidente del Congreso. Ha convocado a otros militantes y personas allegadas. Conmigo nunca ha tenido la generosidad de pedirme un consejo. Ha sido una persona muy alejada. Obviamente estaba en otra línea y corriente. Ahí están los errores que ha cometido por ser un poco sectario.

¿Merino será retirado del partido?

Varios dirigentes y miembros del Comité Político le han pedido eso, pero no quiere. Pensará que ha actuado correctamente. No tenemos comisión de disciplina en el partido porque no tenemos dirigencia elegida. No hay forma de conseguir que se aparte.

¿Y quiénes más deberían irse de Acción Popular? Le doy unos nombres. ¿Ricardo Burga?

Sí, ha sido muy soberbio. Él es un hombre del partido y me causó tremenda sorpresa cuando lo vi hablar. ¿Será de Acción Popular o no? Me entró la duda. Debería dar un paso al costado.

¿Otto Guibovich?

También, no ha cumplido la función de vocero. No ha hecho un buen papel representando a la bancada.

Si hoy fueran las elecciones, usted tendría la tercera fuerza política en el Congreso. Su rival del Partido Morado, Julio Guzmán, propuso denunciar a los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia. Entre ellos, hay correligionarios suyos. ¿Apoyaría la propuesta?

No lo haría porque es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza.

¿Por qué?

Porque a un parlamentario no se le puede acusar o procesar por los votos u opiniones que haga en el Congreso. Los señores se equivocaron y nosotros hemos deslindado, pero no los podemos enjuiciar por sus votos. Es una posición salida claramente de lo legal.

¿El Congreso debe continuar eligiendo al Tribunal Constitucional?

Estoy más inclinado a que sea un organismo más especial y académico para que se politice, porque en los congresos anteriores lo que han querido hacer era una repartija donde cada grupo político veía a qué allegado lo nombran.

¿Ud. está a favor o en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria?

Yo creo que un parlamentario siempre debe tener un nivel de protección, pero no debe estar blindado para delitos comunes.

