#VersusElectoral. De cara a las elecciones 2021, Flor Borja (Partido Morado - número 5) Asceli Rabasa (Victoria Nacional - número 10) debaten sus propuestas para llegar al Congreso de la República. Además, se comprometieron con el electorado en la sección, #YoPrometo.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Asceli Rabasa de Victoria Nacional

Quiero ser congresista porque estoy cansada de la manera de hacer política en nuestro país. Considero que no se puede llegar al Congreso a improvisar o aprender. Soy abogada y cuento con siete años de experiencia en el Parlamento como asesora de despacho y de comisiones, lo cual me va a permitir llegar con ideas claras y viables, como la titulación gratuita en universidades públicas que va a permitir dar empleo formal a muchos de nuestros jóvenes.

No quiero ser un otorongo más, estamos cansados de los beneficios que cuentan los congresistas y, por eso, pienso reducir el receso parlamentario, que es una suerte de vacaciones de verano, a solo 15 días para que comiencen a trabajar como todos los peruanos. Necesitamos un Legislativo con más acción y menos ‘floro’.

Flor Borja del Partido Morado

Soy socióloga de San Marcos y he construido partido hace cinco años. ¿Por qué? Porque me cansé. Podemos renovar las caras, pero aún tenemos las mismas prácticas. Inspirada y motivada por Julio Guzmán construimos el Partido Morado.

Voy al Congreso para representar de verdad, para que ese ‘floro’ que nos venden al decir 1.000 cosas no sea más de lo mismo, para que el “roba, pero hace obras” no sea el pan de cada día. Vamos al Parlamento para renovar la política y que nunca más nos mientan.

Pregúntale a tu contendor

Rabasa a Borja: Como candidata del Partido Morado, el partido de Gobierno, ¿cuándo van a llegar las vacunas?

Flor Borja Flor Borja del Partido Morado

Te recuerdo que esta crisis política no ha sido motivada por nuestro partido, sino por agrupaciones como el fujimorismo que tú bien conoces, como Acción Popular, UPP y Alianza para el Progreso (APP), que le han dado por años la espalda al país.

No es un Gobierno morado, no te confundas, es de transición y emergencia producto de una clase política golpista y corrupta. (El Ejecutivo) hace los esfuerzos que no se han hecho antes y esperemos que, como ha señalado el presidente, se logren traer las vacunas antes del 9 de febrero.

Asceli Rabasa de Victoria Nacional

Ya sabemos que el Gobierno morado dice una cosa en público y otra en privado. No solo nos miente sobre las vacunas. Por ejemplo, la bancada morada ha aprobado la expropiación de nuestros fondos de pensiones a través de la Ley Omonte, es decir, el partido nos pretende robar nuestras pensiones.

Borja a Rabasa: Postulaste en el 2014 para regidora de Lima con Fuerza Popular y en el 2020 como candidata al Congreso. ¿Piensas igual que Patricia Arévalo? ¿Una vez fujimorista, siempre fujimorista?

Asceli Rabasa de Victoria Nacional

Considero que toda persona en estado democrático tiene derecho a estar en un partido. Yo he sido invitada por estas actitudes técnicas con las que me he desarrollado. En el Partido Morado puedes observar que llevan exmilitantes del partido de Alejandro Toledo u Ollanta Humala. No necesitamos políticos de escritorio, sino políticos que estén en la calle. Nuestras luchas no tienen que ser ideológicas.

Flor Borja del Partido Morado

Si revisas la lista del Partido Morado, no lleva a ningún fujimorista porque ellos han blindado a la corrupción, se han comportado pésimo y han desestabilizado al Gobierno. Nosotros llevamos personas honestas, transparentes y que de verdad quieran transformar el país.

#YoPrometo

Asceli Rabasa de Victoria Nacional

Prometo cambiar la manera de hacer política. Tengo la preparación necesaria como abogada y asesora para cumplir las cosas que prometo, como la titulación gratuita en universidades públicas. No es justo que se cobre entre S/ 2.000 y S/ 6.000 para sacar un título. Calidad de la educación sí, pero trabas económicas no. La educación es un derecho que el Estado debe garantizar.

Me comprometo a la reducción de los beneficios parlamentarios y empezaré por las vacaciones de verano. También el SOAT para mascotas, muchos lo han tergiversado; no obstante, este proyecto pretende ampliar la cobertura para que nuestras mascotas puedan ser atendidas ante un accidente de tránsito.

Flor Borja del Partido Morado

Prometo no meterles ‘floro’ porque eso ya lo vemos en muchos. Nosotros como partido tenemos un plan de gobierno y una propuesta legislativa. No voy a llevar propuestas individuales porque no es verdad que sola yo lo pueda hacer. Por eso, es importante votar por un partido, por un liderazgo como el de Julio Guzmán.

Lo he acompañado por todo el país y no para jugar fútbol, sino a construir comités. Para transformar el país hay que conocer la realidad. El Partido Morado está a favor de la despenalización del aborto en casos de violación, pero hay que ir unos pasos atrás. Nosotros vamos a promover la ley de educación sexual integral para que las niñas y niños puedan entender que la violencia no se permite.

