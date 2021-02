Elecciones 2021: abren proceso de exclusión a candidatura de Susel Paredes

El Jurado Electoral Lima Centro 2 inició un proceso de exclusión a la candidatura de Susel Paredes, quien postula al Congreso con el número 1 del Partido Morado.

Dicha decisión se determinó luego de un escrito presentado por el personero de Somos Perú respecto a una posible omisión de información en su hoja de vida .

De acuerdo a la denuncia, la exfuncionaria de la Municipalidad de La Victoria no consignó que formaba parte de las siguientes sociedades:

A & C Asesores - consultores (Sociedad civil de Responsabilidad Limitada)

Red de comunicación e información para grupos de ayuda mutua del Perú

Asociación Justicia Ex Gratia

Paredes Piqué Abogados S. A. C.

En esa línea, el JEE concluyó que no hay mérito para abrir un proceso de exclusión contra Susel Paredes por omitir su pertenencia a la asociaciones Red de comunicación e información para grupos de ayuda mutua del Perú y Asociación Justicia Ex Gratia.

No obstante, sí consideró una falta que no haya informado sobre su vínculo con A & C Asesores - consultores y Paredes Piqué Abogados S. A. C . Por ello, decidió iniciar el procedimiento para desestimar su candidatura.

Partido Morado: Flor Pablo continúa en carrera

Por otra parte, el martes 2 de febrero, el Jurado Electoral Especial rechazó excluir la postulación de Flor Pablo al Parlamento peruano.

“Seguimos en carrera, firmes, con transparencia y honestidad. Muy pronto estaré de vuelta y dando todo al 100% como siempre”, escribió la exministra de Educación tras conocer el veredicto del ente electoral.

Cabe resaltar que tanto Pablo como Julio Guzmán confirmaron a fines de enero que se habían contagiado del nuevo coronavirus (COVID-19). Actualmente, han suspendido las actividades de su campaña.

