¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Mariano González de Victoria Nacional

La pandemia que ha afectado tanto al mundo y a nuestro país nos ha demostrado que cada autoridad que ha llegado ha actuado como si fuera el inicio de la historia. Al Perú le falta planificar y ordenar el sistema.

Quiero ser congresista porque voy a trabajar desde el primer día para representar a los peruanos, pero sobre todo para elaborar una gran reforma constitucional que permita a la planificación ser una herramienta indispensable en la gestión pública. Creo que estoy preparado y listo.

Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular

Estoy apoyando a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori en este proceso electoral para impedir que el populismo se haga con el Gobierno y nos lleve a un destare como ocurre en Venezuela. Ya viene ocurriendo algo parecido con el Gobierno de Sagasti y Vizcarra que están conduciendo pésimo la pandemia.

Queremos enfrentar esto con mano dura, que significa firmeza y energía para combatir la COVID-19, traer vacunas al Perú, impulsar la creación de empleo y combatir la delincuencia.

Pregúntale a tu contendor

Gozález a Rospigliosi: ¿Cómo has ido de una extrema izquierda hacia una derecha conservadora como el fujimorismo?

Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular

Es verdad que fui de izquierda en la década del 70 y me pasé 12 años de mi vida peleando contra la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, pero, desde hace más de 40 años, no soy de izquierda, sino defensor de la democracia, de los derechos humanos y del libre mercado.

En esta ocasión, hay que poner el hombro todos para evitar que el Perú se pueda desbarrancar por el abismo. No hemos llegado al fondo y podemos llegar más profundo todavía, por eso mano dura para enfrentar esta crisis.

Rospigliosi a González: ¿Repondría a los 18 generales PNP pasados a retiro injustamente en el Gobierno de Sagasti?

Mariano González de Victoria Nacional

Tengo un compromiso con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y no de ahora, por lo que no es un compromiso electoral. También tengo una marcada vocación de servicio y considero que todos los policías que han sido maltratados por este régimen deben ser reivindicados.

¿Está de acuerdo con las medidas del Gobierno para frenar la COVID-19?

Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular

Son inadecuadas y no lo he dicho ahora. En marzo del año pasado, cuando empezó la nefasta cuarentena que impuso Vizcarra al país, lo dije porque una cuarentena con esas características no funciona en un país con 70% de informalidad. La gente va a seguir saliendo, se va a seguir contagiando, la economía se va arruinar y el virus no se detendrá.

La cuarentena sirve si se aplican masivamente pruebas moleculares y se aísla a los infectados. Lo único que se hace con el confinamiento es arruinar a la economía formal y a la informal.

Mariano González de Victoria Nacional

Me preocupa enormemente esa frasecita de ‘mano dura’ porque me recuerda a los 90, a las desapariciones, las esterilizaciones forzadas y una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos.

Una cosa es decir: “Vamos a trabajar con decisión”, pero cuando al fujimorismo lo escucho decir ‘mano dura’ me tiembla todo el cuerpo porque ¿es una amenaza de volver a los 90? No podemos hacer una campaña política inspirada y orientada únicamente al miedo.

¿Cuál es su plan para combatir la inseguridad ciudadana?

Mariano González de Victoria Nacional

Tiene que ver básicamente con recuperar la moral de la institución más importante como es la PNP. A diferencia de otros Gobiernos, como en los 90 que inclusive violentaron sus derechos, nosotros vamos a defenderlos. Es importante devolverles el ascenso por acción distinguida.

Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular

Cuando fui ministro del Interior cree una oficina de Asuntos Internos para luchar contra la corrupción. La instrucción que se dio es ir a las cabezas y así se hizo. Por ejemplo, se agarró a un general que se estaba robando la gasolina, pero el problema es que no hay continuidad.

Luchar contra la corrupción interna es fundamental para poder mejorar la PNP, pero no como lo ha hecho este Gobierno de pasar a un grupo de generales al retiro y Fuerza Popular los repondría en sus lugares.

#YoPrometo

Mariano González de Victoria Nacional

Estoy preparado y tengo un compromiso para servir a mi pueblo. Quiero ser congresista para poder seguir representando a los peruanos, trabajar por un futuro diferente, lograr que el Estado funcione con orden. Estaré presto a escuchar las necesidades de cada uno y lo seguiré haciendo cuando sea parlamentario. Tenemos las manos limpias, no están manchadas ni de sangre ni de corrupción.

Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular

He ingresado a esta campaña con Fuerza Popular que es el único partido político institucionalizado y organizado. No se trata de candidatos que se suben a un vientre de alquiler para postular a una elección, sino que hay un intento serio y sostenido.

Tenemos un millón de extranjeros en el Perú que desgraciadamente tuvieron que huir de su país (Venezuela) y no pueden sobrevivir porque llegó un desastre político como el socialismo del siglo XXI y ese es el peligro que tenemos ahora. FP tiene la mano firme, la mano dura para combatir los problemas que amenazan a todos los peruanos.

