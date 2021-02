Verónika Mendoza en el segundo lugar, pero le siguen los pasos

Festejo y crítica. El segundo lugar de la candidata de Juntos por el Perú (JP) Verónika Mendoza, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), despertó el entusiasmo de sus seguidores, la celebración, pero también el enojo de sus detractores. Ambos sectores se han expresado en las redes sociales con sus acostumbradas posiciones encontradas.

En el referido sondeo, Mendoza obtiene en intención de votos a las presidenciales 8.2%, por debajo de George Forsyth (13.3%) y por encima de Yonhy Lescano (7.1%), Keiko Fujimori (6.7%), Hernando de Soto (5.6%), Daniel Urresti (5.6%) y Julio Guzmán (4.6%).

Mientras los que la apoyan y los que no se enfrascan en un toma que dame, hay un 30% que indica, en la misma encuesta, que no sabe por quién votar o no lo ha definido, o no sabe, no opina: un alto porcentaje de indecisos.

Verónika, mientras tanto, con su experiencia en campañas electorales −se debe recordar que en el 2016 le faltó poco más de dos puntos porcentuales para pasar a segunda vuelta− sigue reaccionando más rápido que sus contendores.

Por ejemplo, le respondió muy rápido a la lideresa del fujimorismo (“Keiko Fujimori es lo que queremos dejar en el pasado, representa la corrupción y el autoritarismo” o “no se puede indultar a un violador de derechos humanos”) y también al Ejecutivo (“primero es el bono y apoyo a las ollas comunes, luego la cuarentena, no al revés, presidente”).

Y ha diseñado su estrategia bajo la batuta de una persona joven, Anahí Durand Guevara, de 42 años, socióloga sanmarquina, jefa del Plan de Gobierno de Juntos por el Perú, con la que ha logrado imponer temas de debate como nueva Constitución y la segunda reforma agraria.

Pero los analistas advierten que, en realidad, el segundo lugar de Mendoza no es tal si se consideran los puntos de margen de error.

En su último podcast en Politika, el analista Fernando Tuesta Soldevilla afirma que, en medio de la dispersión y la baja intención de voto para los candidatos en general, Forsyth tiene probabilidad de pasar a la segunda vuelta, “pero no se puede asegurar quien puede ser su acompañante, pues los porcentajes están dentro del margen de error para los casos de Mendoza, Lescano, Fujimori, De Soto y Urresti”.

Otros analistas opinan que las caídas de Forsyth y sobre todo la de Guzmán no habrían favorecido a la candidata de JP, sino a Lescano, de allí su marcada alza, según este sondeo.

En sus acostumbrados apuntes a través de Twitter, el politólogo Martín Tanaka advierte: “Mendoza segunda en C/D, en el norte y centro, primera en rural. Pero Lescano desde el sur y Keiko desde el centro la pueden desplazar del segundo lugar”.

El segundo puesto de VM, por eso, debería alegrar a sus bases, pero también tendrían que tomar en cuenta que, en el comparado, mientras en diciembre del 2020 ella ostentaba 9.1% de las preferencias de voto, esta vez en enero del 2021 baja un punto porcentual, 8.2%.

El desafío para Verónika Mendoza, y en realidad para todos los candidatos, es llegar a interesar a ese alto porcentaje de quienes a dos meses y medio de los comicios del 11 de abril o no se sienten representados por los candidatos o no saben de la importancia de esta votación.

En el 2016, a estas alturas, una sola candidata superaba el 30% de intención de voto y los tres primeros lugares superaban el 50% de respaldo. Hoy, los tres primeros lugares sumados no pasan el tercio de apoyo.

Así van las elecciones del bicentenario, del virus, de las expectativas de un Perú mejor.

“Requiere ir más allá de la izquierda para ganar”

Enfoque por: José Alejandro Godoy | Politólogo, U. del Pacífico

De acuerdo con lo visto en la encuesta IEP, VM aparece en un expectante segundo lugar. Su votación es más importante entre jóvenes, sectores pobres y zona rural. Su mensaje parece calar, por tanto, entre quienes piden cambios más fuertes en diversas materias, los más desfavorecidos y excluidos, aunque sin un carácter exclusivo, dada la desafección general en que se mueve la elección.

Sin embargo, tiene puntos flacos. De un lado, ha perdido terreno en el sur frente a Yonhy Lescano, que parece conformar un paquete que combina cambios económicos con conservadurismo social y de género. Asimismo, su popularidad en Lima sigue siendo muy baja. Es la candidata que más mensajes está mandando sobre la pandemia, pero no necesariamente su estilo gusta a todos. VM hace una campaña seria, pero requiere ir más allá de la izquierda para ganar las elecciones. Y, salvo cuestiones dichas por algunos de sus candidatos al Congreso o ella misma, no termina de emprender del todo ese camino, que requiere de cara a una posible segunda vuelta.

Verónika Mendoza

