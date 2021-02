Tribunal de Honor exhorta a partidos a respetar la identidad de género

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció tras la denuncia por transfobia que realizó la candidata al Congreso por Juntos por el Perú, Gahela Cari, contra Frank Krklec, de Renovación Popular, y exhortó a los partidos políticos a respetar la identidad de género.

El tribunal también pidió a las agrupaciones políticas participantes de las próximas elecciones generales a no realizar actos de violencia durante la campaña electoral.

“ El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhorta a todas las organizaciones políticas, sus candidatos y candidatas, afiliados y afiliadas así como simpatizantes y a la ciudadanía toda, a respetar la identidad de género de todas las personas participantes del proceso electoral y a abstenerse de realizar cualquier agresión o acto de violencia, llevando a cabo una campaña electoral responsable y respetuosa del principio a la igualdad y no discriminación”, se lee en el comunicado firmado por los cinco miembros titulares de dicha instancia.

Asimismo, aseveró que pese a que algunos partidos no han aprobado el Pacto Ético Electoral (PEE) eso no los excluye de respetar los valores éticos durante el proceso electoral. Esto a raíz que Renovación Popular, agrupación a la cual pertenece Frank Krklec, no firmara dicho tratado.

“ Resulta pertinente señalar que aun cuando una organización política no haya firmado el PEE, ello no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo”, indicó.

De acuerdo a lo estipulado en el compromiso N°7 del PEE se rechaza la discriminación por raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, procedencia y religión, así como toda práctica difamatoria y xenofóbica. También, el acoso y la violencia política que vulnere o amenace los derechos fundamentales, en especial el de participación política de las mujeres.

Tribunal de Honor exhorta a partidos respetar la identidad de género

