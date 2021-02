JEE dispone abrir expediente de exclusión en contra de Fernando Rospigliosi

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 dispuso la apertura del expediente derivado de exclusión en contra del candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

El último 22 de enero un personero de Somos Perú presentó un cuestionamiento respecto a una posible omisión de información en la hoja de vida del postulante a las próximas elecciones generales de abril de 2021.

Se logró verificar que Fernando Rospigliosi aparece cono titular-gerente de FRC CONSULTORES E. I. R. L. y se corroboró que esta empresa no ha efectuado reparto de utilidades en el año 2019 y 2020. Por tanto, aunque el candidato no haya obtenido beneficio económico para ser registrado en el rubro ‘otros ingresos anuales’ de su hoja de vida, se trataría de bienes que no fueron declarados , pues conforme lo establece el código civil en su artículo 886°, se consideran bienes muebles.

Siendo así, el colegiado concluye que se habría producido una presunta omisión de información en la Declaración Jurada de Hoja de vida del candidato al Congreso de la República Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. En consecuencia, existe mérito suficiente para abrir un procedimiento de exclusión en su contra.

Fernando Rospigliosi se suma a Fuerza Popular

El exministro Fernando Rospigliosi se sumó a la lista de los postulantes al Congreso de la República por Lima Metropolitana con el partido Fuerza Popular (FP) con mira a las elecciones generales a realizarse el 11 de abril de 2021.

“Hemos invitado al señor Fernando Rospigliosi a participar en la lista al Congreso por Lima de Fuerza Popular. Su aporte será muy importante para resolver los problemas de seguridad ciudadana”, comunicó el partido fujimorista en diciembre del pasado año a través de sus redes sociales.

El analista político durante años fue un duro crítico del Gobierno de Alberto de Fujimori, incluso estuvo de acuerdo en que haya sido encarcelado. Sobre Keiko, el exministro no quiso que fuera ella quien lidere el Perú en 2011 cuando perdió la elección contra Ollanta Humala.

