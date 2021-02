El JEE Lima Centro 2 rechazó abrir un proceso de exclusión contra la candidatura Flor Pablo Medina al Congreso de la República por el Partido Morado.

El último 22 de enero, el personero de Somos Perú presentó un escrito denunciando una presunta omisión de información en la hoja de vida de la exministra de Educación, quien también forma parte de la plancha presidencial de Julio Guzmán.

Ello debido a que Pablo que no declaró que formaba parte de dos comités: el de administración de los fondos de asistencia y estímulo de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana Sub-Cafae; y en el Cafae.

En esa línea, el Jurado Electoral Especial indicó que la candidata no incurrió en omisión de información, ya que de conformidad con el principio de legalidad en materia sancionadora, no se puede atribuir la comisión de una falta si esta no está previamente determinada en la ley; así como tampoco se puede aplicar una sanción si esta no está establecida en la misma.

“Bajo este marco, de acuerdo a lo señalado precedentemente, este Jurado Electoral Especial considera que no corresponde excluir a la candidata N° 03 – Flor Aideé Pablo Medina, toda vez que la información en cuestionamiento, corresponde a comités sin fines de lucro; en consecuencia, no hay mérito para el inicio de procedimiento de exclusión del mencionado candidato”, señaló el JEE.

Resolución del JEE Lima Centro 2. Foto: captura

El 10 de febrero es la fecha límite para publicar listas de candidatos

De acuerdo al cronograma electoral, este 10 de febrero es la fecha límite para publicar la admisión de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Congreso y Parlamento Andino que participarán en las elecciones 2021.

Además, hasta el 12 de marzo los JEE tienen plazo para la resolución de tachas, la exclusión de candidatos por observaciones en su hoja de vida y el retiro o la renuncia a una candidatura.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.