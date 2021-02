#VersusElectoral. De cara a las elecciones 2021, Grace Baquerizo ( Juntos por el Perú - número 10) busca una curul en el Congreso para reforzar los derechos laborales de los jóvenes. Por su parte, el trabajo en el Parlamento de Daniel Abugattás ( Alianza para el Progreso - número 4) será igual de firme y alegó que sus comentarios sobre César Acuña fueron un engaño creado por un medio de comunicación.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Grace Baquerizo de Juntos por el Perú

Me llaman la ‘Doctora chamba’ porque defiendo a los trabajadores. Pude ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos y escogí la especialidad de derecho del trabajo porque estaba cansada del abuso laboral. Quiero llegar al Congreso para llevar la voz de tantos trabajadores que tienen jefes abusivos, que se quedan sin empleo. Deseo trabajar para que todos tengamos chambas dignas y, con Verónika Mendoza en el Gobierno, lo vamos a lograr.

Daniel Abugattás de Alianza para el Progreso

Quiero volver al Congreso de la República porque tengo muchas deudas que pagar en términos de cumplimiento. Ingresé a la política por un movimiento nacionalista de izquierda que fue un engaño para todos los que participamos con Ollanta Humala, ya que se olvidó de las poblaciones más vulnerables. Pretendo llegar a los puntos críticos de la gestión pública.

Derechos laborales

Daniel Abugattás de Alianza para el Progreso

Voté en contra de la Ley Pulpín. Mucha gente habla de la creación de empleo, pero nunca en su vida han creado uno. He trabajado toda mi vida, he sido empresario y sé las dificultades que hay para tratar de generar empleo de calidad en el Perú.

Te ves obligado a pagarle al Estado o a los bancos el 80%, 90% de interés, en vez de pagarle a tus trabajadores más dinero porque eres una pequeña empresa. Esas diferencias serían factibles para generar empleo porque sobra dinero que se llevan los bancos y las empresas eléctricas.

Grace Baquerizo de Juntos por el Perú

Esta política de “cholo barato” que fue aprobada en el Gobierno de Ollanta Humala con el apoyo de su bancada y que luego de la lucha de los jóvenes se retractaron no puede continuar más. Lamentablemente, incluso Martín Vizcarra ha continuado con esta práctica y se dejó presionar. En el 2018, aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad que buscaba reducir los derechos laborales, pero felizmente los sindicatos de opusieron.

Daniel, no te preocupes. Seguro que tu empresa en orden paga los tributos correspondientes y voy a llegar al Parlamento para que los empresarios tengan acceso al crédito barato.

¿Será firme en sus decisiones?

Daniel Abugattás de Alianza para el Progreso

He demostrado firmeza en mis 10 años en el Congreso de la República enfrentándome al fujimorismo, al aprismo y a quien me haya tenido que enfrentar. Sobre mis comentarios de César Acuña, se trató de una mentira elaborada por el Grupo El Comercio.

La gente no entiende el sarcasmo y ese no es mi problema. Se generó una corriente completamente contraria a lo que yo había dicho. No le he deseado mal a nadie. ( En referencia a su tuit sobre el contagio de COVID-19 del candidato a la presidencia por el Partido Morado, Julio Guzmán)

Grace Baquerizo de Juntos por el Perú

La ciudadanía está cansada de estos políticos con experiencia y que estén saltando de un partido a otro. Necesitamos personas firmes, comprometidas con la defensa de los derechos. Ahora estás con César Acuña que es una persona que se ha beneficiado a través de las normas para las exoneraciones privadas. Desde el Legislativo, lucharemos contra eso.

#YoPrometo

Grace Baquerizo de Juntos por el Perú

Quiero llegar al Congreso para que todos tengamos chambas dignas. Primero, a diferencia de la Ley Pulpín, nosotros vamos a aprobar una ley del empleo juvenil digno, la cual consiste en que el Estado asumirá el co-pago de EsSalud y el aporte previsional, así las empresas ya no tendrán excusas para no cumplir con la ley. Basta ya de vulnerar a los jóvenes.

Sunafil no cuenta con la debida cantidad de inspectores. Además, las multas y el mecanismo sancionador es irrisorio y favorece a la impunidad. Vamos a legislar para modificarlas y empoderar la fiscalización laboral.

Daniel Abugattás de Alianza para el Progreso

Yo no prometo absolutamente nada y se equivoca mi colega en prometer cosas que no sabe si va a poder cumplir, pero sí voy a intentar poner al Estado al servicio del ciudadano, de las poblaciones vulnerables, de las mujeres abusadas y abandonadas; la inclusión laboral y económica; de la educación y el deporte.

Prometer algo es demostrar desconocimiento de cómo funciona el Congreso. Si creen que van a ser mayoría en buena hora, pero si con 8 o 9 congresistas prometes hacer leyes, ofrecer bonificaciones, y beneficios estás mintiendo y eres una congresista más, una mentirosa más.

Se puede tener la mejor voluntad, pero la gente, la prensa no sabe lo qué pasa en el Parlamento y hablan de este porque les da rating. Ojalá vuelva la independencia a los medios de comunicación que realmente se les extraña.

