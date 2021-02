#VersusElectoral. Continuando con los debates organizados por La República de cara a las elecciones 2021, Erick Verano (Partido Nacionalista - número 9) y Sergio Tejada ( Juntos por el Perú - número 5) discuten sus propuestas para reactivar la economía y un posible cambio de Constitución.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Erick Verano del Partido Nacionalista

Quiero reforzar el rol de representación; es decir, que la ciudadanía se vea reflejada en sus parlamentarios. Deseo ser parte de la solución a este problema que hemos tenido durante estos cinco años donde hemos visto a un Congreso obstruccionista con el Ejecutivo. Quiero ser la voz de los ciudadanos y que vean en nosotros que somos iguales a ellos y que compartimos sus problemas y necesidades.

Sergio Tejada de Juntos por el Perú

Quiero defender la reforma educativa, impulsar un nuevo pacto por una educación pública, gratuita y de alta calidad. Busco seguir luchando contra la corrupción como lo hice en la Megacomisión. Hay que eliminar realmente la inmunidad parlamentaria e impulsar reformas en materia política.

También quiero apoyar a la población vulnerable en su lucha por servicios básicos. Es importante tener una representación diferente, de la mano de la gente y que se preocupe por la situación laboral, la salud de los peruanos sobre todo en esta pandemia que nos ha dejado desprotegidos.

Desunión de los partidos de izquierda

Sergio Tejada de Juntos por el Perú

Confío plenamente en el liderazgo de Verónika Mendoza. Hemos trabajado en un programa de transformación que debe mantener la unidad de la bancada. No es solo un problema de izquierda, sino que se da en diferentes partidos.

Fui parte del Partido Nacionalista y me alejé porque sentí que no se estaban respetando algunas líneas programáticas sobre todo en temas ambientales y laborales. Creo que la apuesta política es sólida y no deben de haber esas desavenencias. Es momento de construir y mirar hacia el futuro.

Erick Verano del Partido Nacionalista

Es importante que todos los que nos preocupamos por el Perú coincidamos en los cambios que necesita nuestro país para poder salir de esta problemática. Sin embargo, no comparto el optimismo que tiene Sergio Tejada con la posibilidad de que continúe unida una bancada de izquierda por los antecedentes, pero esperemos que no suceda.

¿Cómo fortalecería la economía?

Erick Verano del Partido Nacionalista

Estamos en una situación económica deplorable. Lamentablemente, los últimos gobiernos que han sucedido después del expresidente Ollanta Humala nos han llevado a quinquenios perdidos donde se disminuyó el PBI, el empleo y la diversificación productiva.

Con la experiencia de un mandato exitoso, proponemos impulsar otros motores de la economía para no depender siempre de los mismos sectores. Nuestro Gobierno se caracterizó por tener estabilidad política, inclusión social y crecimiento económico, pero tenemos que hacer que este llegue a toda la población.

Sergio Tejada de Juntos por el Perú

Enfrentamos una situación sumamente crítica y creo que la prioridad es ver cómo vamos a atender la salud de la gente en medio de una pandemia, pero también cómo reactivamos la economía y cómo generamos empleo.

Nosotros propusimos que antes de esta nueva cuarentena, debieron darse bonos. Hay que apoyar los sectores productivos y promover la diversificación; sin embargo, necesitamos que el Estado pueda entrar mucho más en la economía, aunque muchos se resistan.

¿Se debe cambiar la Constitución?

Sergio Tejada de Juntos por el Perú

Es un escenario ideal para un nuevo pacto social porque la pandemia nos ha demostrado que estamos todos desprotegidos, que no teníamos apoyo del Estado, que no teníamos un sistema de salud unificado y de calidad; y que no estábamos preparados para enfrentar estas situaciones imprevistas.

Hay un temor de algunos sectores que piensan que todo se va a paralizar si se discute una nueva Constitución y eso es falso. El Congreso seguiría funcionando, ya que la Asamblea Constituyente sería la encargada de hacer la nueva Carta Magna con la participación popular.

Tenemos que empezar una nueva etapa. No podemos seguir con la Constitución que nos dejó el fujimorismo que significa corrupción y violación de los derechos humanos.

Erick Verano del Partido Nacionalista

Nosotros también estamos por una posición de cambio de la Constitución, pero con una pequeña diferencia. Con el espíritu democrático que nos caracteriza, nosotros creemos que esto se tendría que hacer a través de un referéndum y preguntarle a la población si quiere esta modificación porque no se lo vamos a imponer.

También debemos preguntarle con cuál mecanismo lo quiere hacer: el Parlamento o una Asamblea Constituyente. El momento es ahora y la población está de acuerdo.

#YoPrometo

Erick Verano del Partido Nacionalista

Prometo mejorar la representación de los congresistas. Tenemos que dividir el distrito electoral de Lima Metropolitana en cuatro: Centro, Sur, Norte y Este para que cada uno de ellos tenga sus propios congresistas que sepan de sus necesidades. También me comprometo a que la semana de representación en el Congreso sea modificada a una semana de rendición de cuentas que sirva como un mecanismo de control ciudadano.

Prometo modificar la ley de las mypes para que el Estado sea su principal cliente. Vamos a crear programas específicos para los pequeños empresarios porque ya hemos visto que Reactiva Perú ha sido una decepción que se ha enfocado en la gran empresa y ha dejado a la pyme olvidada.

Sergio Tejada de Juntos por el Perú

Prometo defender la educación, luchar contra la corrupción y apoyar a la población vulnerable para adquirir servicios básicos. En este contexto de pandemia, tenemos un 18% de jóvenes que han tenido que dejar los estudios, entonces hay que impulsar un plan nacional de reincorporación.

Hay que eliminar la inmunidad parlamentaria, pero vista de una manera global. Debemos mejorar la legislación sobre campañas electorales, gestión de intereses y audiencias de rendición de cuentas.

