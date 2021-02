La candidata al Congreso por Lima de Fuerza Popular, Flor Meza, dio a conocer este domingo 31 de enero que contrajo la COVID-19, luego de confirmar sus sospechas tras realizarse la prueba.

“Desde el miércoles he tenido algunas sospechas por algunos síntomas del COVID-19 que he presentado y hoy he recibido mis resultados en donde, efectivamente, doy positivo al COVID ”, comentó en un video.

Asimismo, dijo que los síntomas que presenta son moderados hasta el momento, pero que han sido días “muy difíciles”. En tanto, acotó que desde este día inicia su tiempo de cuarentena.

Hola a todos. Quiero informarles que a pesar de todos los cuidados que he tenido, acabo de confirmar que he dado positivo al coronavirus.



“Es una noticia que se asimila en un proceso no tan corto y me tomé el día para llamar a las personas que han estado cerca a mí en mis actividades, para mi equipo, mi familia y para prevenir justamente, para que se puedan someter a una prueba y yo estar dándole seguimiento”, añadió.

La aspirante a una curul en las próximas Elecciones Generales 2021 invocó a los seguidores de sus redes sociales a no descuidarse y seguir practicando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus.

“ Solo quiero decirles y reiterarles que no bajen la guardia . Las personas que están en mi entorno y que han estado caminando conmigo saben lo cuidadosa que soy, al extremo. A pesar de eso esta vez me tocó, así que, por favor, las personas que tengan que trabajar, no se descuiden, siempre usen la mascarilla, es muy importante y a cuidarse mucho”, expresó Meza.

Candidatos del Partido Morado también contrajeron la COVID-19

Mediante un comunicado oficial del Partido Morado, se informó que Flor Pablo, candidata al Congreso y a la primera vicepresidencia, dio positivo a coronavirus.

A su turno, el candidato presidencial Julio Guzmán también fue diagnosticado con COVID-19, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Yo me contagié, recientemente, en mi casa. Pese a que cumplimos con todos los protocolos, el virus llegó. Este virus no distingue, uno se contagia hasta de las personas que uno más quiere y por ello tenemos que ser aún más cautelosos”, publicó en su Twitter.

