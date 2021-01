Continúan. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 resolvió que cinco candidatos al Congreso de la República de Alianza para el Progreso (APP) sigan en campaña para las Elecciones Generales 2021.

En efecto, la entidad determinó “no haber mérito” para la exclusión de la actriz Vanessa Terkes, el excongresista Daniel Abugattas, el exministro Roberto Chiabra, el exgeneral general de la PNP Óscar Ponce de León y el exalcalde Óscar Benavides.

Por ejemplo, en el caso de Daniel Abugattas, el JEE sostuvo que no incurrió en la omisión de información del Club Deportivo Palestino, organización presidida por el exparlamentario, y la empresa Nielsen Perú, donde es fundador y gerente.

Asimismo, el organismo afirmó que el candidato “no estaría en la obligación de declarar” los ingresos de su empresa Dasch & V.S.R. LTDA, ya que se encuentra “cerrada por transformación”.

Es así que, de acuerdo a la Resolución n.° 00422-2021-JEE-LIC2/JNE, luego de evaluar el descargo del exlegislador y el informe respecto a la declaración de hoja de vida de Abugattas, se concluyó no dar “inicio al procedimiento de exclusión” del candidato de APP.

Resolución n.° 00422-2021-JEE-LIC2/JNE determina no excluir a Daniel Abugattas de elecciones. Foto: captura / web JEE Lima Centro 2

De igual manera, el JEE Lima Centro 2 desestimó la observación hecha por David Quispe Martínez, personero legal de Somos Perú, contra Vanessa Terkes por no exponer sus ingresos como directora de la asociación Corazón Terka.

Según la Resolución n.° 00398-2021-JEE-LIC2/JNE, la postulante “no estaba en la obligación de declarar dada su naturaleza no lucrativa” y, en consecuencia, se consideró no haber mérito para excluirla de los comicios del 11 de abril.

La misma institución también resolvió no sacar de carrera al exministro de Defensa Roberto Chiabra, quién tampoco se negó a brindar información de su asociación ‘Instituto para la paz, seguridad y la democracia’, donde es presidente, y el Grupo Basadre, donde ocupa el cargo de vocal.

Del mismo modo, el 29 de enero, se concluyó que el exalcalde Óscar Benavides no se negó a brindar datos concernientes a sus dos sociedades, ya que son “no lucrativos para sus miembros”.

“ El candidato no incurrió en omisión de información y, de conformidad con el principio de legalidad en materia sancionadora, no se puede atribuir la comisión de una falta si esta no está previamente determinada en la ley, así como tampoco se puede aplicar una sanción si esta no está establecida en la misma”, fue parte de la resolución del JEE.

Resolución n.° 00398-2021-JEE-LIC2/JNE, concluye no haber mérito para excluir a Vanessa Terkes. Foto: captura / JEE Lima Centro 2

Finalmente, el general PNP en retiro Óscar Ponce de León será otro de los postulantes al Legislativo por APP que seguirá en carrera este 2021.

El último miércoles, el JEE explicó que no había bases para negar su candidatura tras declarar no tener información en relación a las sentencias de demandas interpuestas por incumplimiento de obligaciones de alimentos.

Sobre ello, por medio de la Resolución n.° 00391-2021-JEE-LIC2/JNE, se explicó que “ no corresponde inicio de proceso de exclusión en su contra , toda vez que el mencionado expediente no culminó con sentencia firme; por ende, no era necesario consignarla en su formato de Declaración Jurada de Hoja de Vida”.

