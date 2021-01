#VersusElectoral. Jaime Salomón (Avanza País-número 8) pidió transparencia al Gobierno actual y señaló que luchará por terminar con las brechas económicas, mientras que Marco Zevallos (Partido Morado-número 12) indicó que la bancada morada buscará eliminar la inmunidad parlamentaria e impulsar una sanción a los congresistas que promovieron la vacancia de Martín Vizcarra.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Marco Zevallos del Partido Morado

En el Partido Morado no creemos en el ejercicio de la política únicamente en función a una puesta de orden individual, sino que creemos que es una puesta colectiva como la propuesta del partido, la idea de llegar a la Presidencia con Julio Guzmán y una bancada sólida.

En esa lógica, creo que la experiencia que he podido acumular en más de 22 años en el sector público y privado puede ayudar a que la bancada morada tenga consistencia y sostén suficiente para brindar gobernabilidad al país.

Jaime Salomón de Avanza País

Si no damos la pelea nosotros mismos en este momento, seremos nosotros mismos los culpables de lo que suceda después. Tengo cinco carreras universitarias, dos doctorados, he trabajado, he hecho empresa por más de 33 años, soy docente universitario. Estoy entrando a trabajar para servir a los peruanos.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Marco Zevallos del Partido Morado

Una de las cosas que demanda la población es que quienes aspiramos a funciones en el Congreso seamos transparentes y claros sobre nuestras posibilidades. El tema de la vacuna le pertenece al Ejecutivo. Si un congresista dice que va a conseguirla está mintiendo.

Lo que podemos decir es que vamos a cumplir la labor de fiscalización y representación. Es indispensable fiscalizar a todo el sector salud para que aquello que está por escrito sea cumplido.

Jaime Salomón de Avanza País

El Parlamento está analizando cuál es el número real de infectados por la COVID-19. Lo que necesitamos son personas con capacidad, con gestión y que hayan dirigido algo en su vida porque van a marcar el rumbo.

Preguntaría por qué los últimos tres gobiernos incluido el interino no pueden decir la verdad a los peruanos, eso ayudaría a tomar mejores decisiones apoyados en la ciencia.

¿Son adecuadas las medidas del Gobierno?

Marco Zevallos del Partido Morado

Lo de la cuarentena se caía de maduro. Siempre la vida tiene que estar por delante. Hago un llamado al Gobierno para que el bono, el apoyo a las ollas comunes, la asistencia social a los más pobres llegue de manera rápida, eficiente y efectiva.

Jaime Salomón de Avanza País

Sí. En este momento la única solución es hacer la cuarentena total. Se ha debido prever algunos temas y es cierto que el Ejecutivo ha heredado muchas cosas buenas y malas. Hay falta de experiencia, de planificación, pero lamentablemente no podemos esperar al siguiente Gobierno para que arregle al país.

Hemos hecho un llamado al presidente para que actúe en los temas sanitarios, pero también en lo económico. Cerrar la economía nacional como lo están haciendo va a permitir que siga el rebrote.

#YoPrometo

Marco Zevallos del Partido Morado

Hay una demanda ciudadana con el amago de golpe que se quiso hacer con el señor Manuel Merino y, desde el Partido Morado, nos hemos comprometido a impulsar la acusación constitucional contra los 105 golpistas.

También vamos a impulsar la eliminación absoluta de la inmunidad parlamentaria. Estamos convencidos de que Julio Guzmán será el próximo presidente de la República, por lo que nos comprometemos a brindar la gobernabilidad que el Perú necesita.

Jaime Salomón de Avanza País

El próximo Gobierno debe presentar un cambio con soluciones que reconstruyan no solo el sistema sanitario, sino la economía y otros conflictos que afectan a los peruanos. Necesitamos promover la promoción del empleo, acercar lo formal e informal. Necesitamos un Estado amigo, incluido a los congresistas.

