Elecciones 2021: ¿qué debe hacerse con la Constitución?

“Ha favorecido a grupos económicos”

Yonhy Lescano | Acción Popular

La actual es una Constitución que ha favorecido a grupos económicos y no a la población; que no ha protegido los recursos naturales, explotados a precios miserables; que permite hacer contratos ley que no pueden ser modificados, aun cuando atentan contra los intereses nacionales. Hay que cambiar la estructura del Estado para que sea más eficiente. Por eso urge cambiar la Constitución.

Es una propuesta antigua de nuestro partido. Desde el tiempo del presidente Paniagua, que propuso una Constitución del consenso para el consenso; y el presidente del partido, de ese entonces, Javier Alva Orlandini, preparó un borrador para una nueva Constitución.

Si en el próximo Congreso hay la voluntad y los suficientes votos para aprobar una nueva Constitución, a Dios gracias; si no se hace un referéndum para que el pueblo ordene que se haga una nueva Constitución.

No creo que deba realizarse una Asamblea Constituyente, porque es complicado que funcione paralelamente con un Congreso, puede haber conflictos respecto a las políticas de Estado. Lo veo peligroso, como un poder paralelo. Prefiero que lo haga el mismo Congreso.

“Una Constitución hecha en democracia”

Verónika Mendoza | Juntos por el Perú

El Perú merece una Constitución hecha en democracia con amplia participación de la gente. También por principio de realidad, porque la descomposición política que atravesamos con expresidentes procesados por corrupción, una mayoría parlamentaria mafiosa y la incapacidad de un Estado que dejó morir a decenas de miles de peruanos por la pandemia confirma que las reglas de juego ya no dan más y deben ser cambiadas.

Lo central es que una nueva Constitución consagre nuevos derechos, como a la vivienda, que Fujimori borró dejándonos en manos de traficantes de terrenos o negocios inmobiliarios; al internet, que la pandemia ha demostrado que es indispensable para acceder a información. También a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a constitucionalizar las políticas ante el cambio climático. En lo político, urge cambiar la eliminación de la inmunidad parlamentaria, precisar la figura de la vacancia, y un nuevo diseño de descentralización. En lo económico planteamos fortalecer el rol planificador, promotor del Estado para definir el uso de los recursos naturales y promover sectores como el agro, el energético.

“Es necesario nuevas reglas de juego”

Daniel Salaverry | Somos Perú

La Constitución de 1993 ya cumplió su ciclo. El Perú de hoy tiene nuevas necesidades y afronta distintos desafíos, por lo que debemos elaborar una nueva Constitución. Es momento de unir a los peruanos y peruanas en lugar de dividirlos, dado que existe una crisis de confianza y de representación, propiciada por quienes utilizaron un cargo político para beneficios particulares en lugar de pensar en el país. Es necesario establecer nuevas reglas de juego e impulsar una economía social de mercado, con énfasis en lo social.

El Estado debe poder regular los precios de productos y servicios ante situaciones de calamidad, desastres naturales o estados de emergencia, para evitar que algunas empresas incrementen el precio de manera abusiva e inhumana. La generación de riquezas no puede ir contra los derechos humanos de todos, por ello es necesario que el Ejecutivo esté facultado para intervenir en el mercado cuando el sector privado no atienda la demanda.

La bicameralidad, eliminar la inmunidad parlamentaria y delimitar los causales de vacancia presidencial también deben abordarse en la constitución del bicentenario.

“Hay que mejorar el contrato social”

Ollanta Humala | Partido Nacionalista

El cambio constitucional es una propuesta nacionalista desde el año 2006. Ni en las elecciones del 2006 ni el 2011 existió una mayoría que respaldara esta propuesta. Hoy existe un consenso político sobre el agotamiento de la Constitución de 1993, para enfrentar los nuevos desafíos y retos del Estado peruano, de cara al futuro. Y para esto principalmente existen dos caminos: la reforma constitucional y el cambio constitucional.

Desde hace más de una década el Perú viene apostando por el camino de la reforma constitucional que, como hemos visto, no ha tenido el éxito debido a que en el Congreso priman intereses subalternos. Se hace necesario realizar la reforma del sistema civil, la reforma política, la reforma del sistema de justicia, etc. Estos hechos nos dan la razón. Hay que corregir y mejorar el contrato social, más conocido como Constitución, como mecanismo para fortalecer la institucionalidad en el Perú, enfrentar la actual pandemia, fortalecer al Estado, la economía nacional; partiendo desde nuestra realidad de país en vías de desarrollo y con una alta informalidad en el campo laboral, social, jurídico y político.

“Hay que cambiar a los gobiernos”

Alberto Beingolea | PPC

Los países avanzados, los más civilizados, tienen una Constitución que recibe enmiendas, que es lo normal. Países como el nuestro que no terminan por encontrar las vías del desarrollo, cambian de Constitución a cada rato. Vamos a cumplir 200 años de República y hemos tenido formalmente 12 Constituciones. El cambio de Constitución ha sido la constante en la historia del Perú. ¿Qué solucionó cambiar la Constitución? Nada.

Antes de esta Constitución los niveles de pobreza eran cercanos al 60%. Hoy, antes de la pandemia, estaban por el 20%. ¿De qué estamos hablando con el cambio de Constitución? Es un absurdo. Las cosas no están bien, pero el problema no es la Constitución sino los gobiernos. No hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar a los gobiernos.

En estas elecciones la buena decisión de la población será mucho más útil que cambiar una Constitución. Puedes tener la mejor Constitución del mundo, pero con pésimos gobernantes tendrás una realidad mala. Cambiar la Constitución es sumarse al cuentito de toda la vida que pide cambio de Constitución y no resuelve nada. Si no pregúntenle a Venezuela.

“Una Asamblea paralizaría al país”

Rafael López Aliaga | Renovación Popular

No estamos de acuerdo con cambiar la Constitución porque el Perú necesita estabilidad para realizar la inversión que genere trabajo. Ya tuvimos dos años sin estabilidad. Una Asamblea Constituyente paralizaría al país el 2022 y el 2023. Quienes quieren cambiar la Constitución tienen una política de izquierda marxista que nos quieren llevar por el camino de Venezuela o Cuba.

Sí tenemos que hacer reformas constitucionales. Una es el tema de los monopolios. La Constitución Política no es clara, en otros países está prohibido el monopolio. Otro tema que también es importante es el rol subsidiario del Estado. Debe tener un papel de árbitro y promoción. Por ejemplo, en el tema de la central de compras, estamos importando alimentos para Qali Warma de China, de Ecuador. No se da prioridad a la producción nacional y menos al microproductor.

Hay que hacer cambios constitucionales para dar equilibrio al mercado y evitar prácticas monopólicas. Hay miles de microproductores del agro o de la industria láctea que tienen que aguantar el precio que les impongan porque no hay un rol del Estado de árbitro y promotor.

