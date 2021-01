Elecciones 2021: los factores que influyen en una persona para definir su voto

A menos de tres meses de las Elecciones Generales 2021 en las que se escogerá a un nuevo presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes del Parlamento Andino, la intención de voto todavía no está definida a totalidad.

Existen múltiples factores que pueden ocasionar que una persona decida cambiar o escoger a los postulantes a estos cargos públicos. Lorena Lévano, especialista en ciencias del comportamiento, politóloga y coordinadora del grupo de investigación Decision Lab de la Pontificia Universidad Católica del Perú, refirió que la elección se da, principalmente, en relación al entorno.

“En elecciones pasa que solemos guiar nuestras preferencias según lo que está pasando con los candidatos. Es decir, para un ciudadano es ilógico votar por alguien que tenga poca popularidad o poco nivel de voto . Eso es lo que en Ciencias Políticas se conoce como el efecto de arrastre, caso en el que siempre queremos estar del lado del ganador”, declaró a La República.

En esa misma línea, la especialista comentó que al comparar entre los postulantes se llega al “sesgo de la afinidad”, en el que las personas atribuirán características de mérito a los políticos de su agrado. Al respecto, Diego Flórez, politólogo y subcoordinador de investigaciones también de Decision Lab, expresó que somos mucho más propensos a elegir a candidatos con aspectos o pensamientos similares al propio.

“Tenemos una tendencia a que nos parezcan más simpáticas o nos agraden las personas que comparten experiencias o gustos con nosotros y eso hace muchas veces que caigamos en el sesgo de confirmación. Estamos más predispuestos a aceptar información que se ajuste a nuestras creencias preexistentes. Entonces, lo que hacemos es buscar candidatos que ratifiquen lo que ya pensamos en temas de política ”, sostuvo.

Voto y antivoto determinado por emociones

Asimismo, los expertos precisaron que el electorado toma decisiones respecto a la elección de candidatas y candidatos por emociones y que ello no quiere decir que el voto no sea racional. Este aspecto se evidencia mucho más en las segundas vueltas.

“En el Perú se sabe que las emociones pueden determinar, incluso, hasta segundas vueltas. Las emociones negativas asociadas a algunos candidatos, como el miedo, puede hacer que por más que tengamos una evaluación positiva de algunos de ellos, al final se termine neutralizando o bajando la intención que teníamos hacia el mismo candidato. Es decir, las emociones, al momento de decidir sobre algún candidato, son un factor importante ”, detalló Diego Flórez.

A su turno, Lorena Lévano explicó que la volatilidad del voto responde también a las posiciones que ocupan los postulantes en las encuestas. Esto ocasiona que días previos a las elecciones o en la misma jornada se decida por un político distinto al pensado.

“El miedo de que mi candidato o mi opción inicial va a perder, y ver que hay otro con una mayor popularidad y que tiene más posibilidades de ganar, suele ser un factor que hace que se cambien los votos a última hora”, subrayó.

En cuanto al antivoto, la politóloga manifestó que existen decisiones fragmentadas por la cantidad de aspirantes y el respaldo a organizaciones políticas. Agregó que, finalmente, sobre todo en las segundas vueltas, lo que ocurre es que prevalece el voto contrario o la elección del conocido como mal menor.

“Para el votante peruano lo que más prima no es la afinidad hacia un partido, sino la menos antipatía hacia un partido. Siempre votamos por el mal menor, entonces, las identidades partidarias no son tan importante s, pero sí a qué partidos ciertos sectores de la ciudadanía no querrían que esté en el Gobierno”, añadió.

Efecto de encuadre

Por otro lado, el politólogo Diego Flórez indicó que un aspecto clave en la elección de una candidata o candidato es el efecto de encuadre. A través de esta estrategia, los postulantes comunican diversos aspectos de su campaña para conseguir la adhesión de la ciudadanía, hecho que, aunque de manera indirecta, gana preferencias.

Consejos para el elector

Dado que aún quedan varias semanas para los comicios, los especialistas brindaron algunas recomendaciones para que la ciudadanía emita un voto informado y así tener a los mejores representantes en la presidencia, Congreso y Parlamento Andino.

“Entre los consejos para mitigar los sesgos está el de desacelerar nuestra elección y tomar el tiempo para preguntarnos por qué escogemos a los candidatos y no solamente porque me gana la emoción o lo que vemos en las noticias. Además, algo que va a ayudar muchísimo es discutir con personas que no piensen igual que nosotros ”, finalizó Lorena Lévano.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.