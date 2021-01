17 partidos firmaron el Pacto Ético Electoral

Diecisiete partidos políticos firmaron ayer el Pacto Ético Electoral. Se trata de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Democracia Directa, Frente Amplio, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Partido Popular Cristiano, Podemos Perú, Renacimiento Unido Nacional, Victoria Nacional, Frepap, Partido Morado, Partido Nacionalista Peruano, Contigo y Perú Patria Segura.

Pese a la urgencia que requería suscribir este compromiso para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, cuatro de ellos no lo hicieron: Apra, Renovación Popular, Perú Libre y Unión por el Perú.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, durante la ceremonia, había recalcado la relevancia de este pacto en medio de la segunda ola. “Felicito las actitudes autorregulativas que ya fueron observadas”, expresó.

El presidente Francisco Sagasti también participó en la jornada y recalcó la relevancia de respetar los protocolos sanitarios en la contienda.

“Los candidatos, y como todos los peruanos que ocupamos la función pública, daremos el ejemplo con todas las medidas de bioseguridad”, manifestó.

El jefe del Estado, por eso, instó a los postulantes “a conducir sus campañas respetando las normas de seguridad decretadas en diversas regiones del país”.

Asimismo, recalcó que el cronograma electoral es intocable, pese a las voces de oposición que demandan posponer los comicios generales ante el incremento de contagios de coronavirus.

“El Gobierno, en coordinación con los entes electorales competentes y con el auxilio de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, asegura que las jornadas electorales se desarrollarán en las fechas previstas y bajo estrictos protocolos de seguridad”, expresó.

Para José Villalobos, abogado e integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales no están facultados para sancionar a los candidatos o agrupaciones políticas que incumplan el compromiso asumido en el Pacto Ético Electoral. No obstante, acotó, para esa función existe el Tribunal de Honor, presidido por la jurista Delia Revoredo.

Los que no firmaron

“Nosotros no queremos prestarnos a algo que no se cumple. Esto es una farsa. Además, aún no se cumple la apelación de la tacha contra nuestra plancha presidencial”, dijo José Vega, de Unión por el Perú, sobre su negativa a firmar el Pacto Ético Electoral.

Los otros tres candidatos que se mantuvieron al margen de este acuerdo para un mejor desarrollo de la campaña no expusieron la razón de su decisión. En caso del Apra, como se sabe, su dirigencia está enfrentada con el JNE debido a que casi todas sus listas de candidatos al Congreso quedaron fuera de la carrera electoral por no inscribirse a tiempo.

En cuanto a Renovación Popular es conocida su postura frente a las medidas de confinamiento. Incluso López Aliaga ha fomentado movilizaciones contra la cuarentena ordenada por el gobierno de Francisco Sagasti.

Igual se desconocen las razones de Pedro Castillo, de Perú Libre, para desistir de sumarse al consenso de la mayoría.

Sobre el cambio de fecha del sufragio

Para el abogado José Villalobos, en caso la pandemia empeore, el Congreso puede modificar la fecha de los comicios mediante cambios a la ley orgánica de elecciones. En caso de cambiar el día de asunción del nuevo presidente, se necesita una reforma constitucional, lo cual, a estas alturas, es inviable, porque esta requiere ser aprobada en dos legislaturas, y solo queda una.

Reacciones

Iván Lanegra, Asociación Transparencia

“Muchos países han tenido elecciones durante la pandemia, incluso en la segunda ola. Lo que hay que hacer es transmitir tranquilidad a la ciudadanía y educar sobre estos protocolos con tiempo”.

José Villalobos, abogado

“El Pacto Ético no tiene legislación. Es una ficción para sancionar moralmente a los que incumplan su compromiso. El JNE y los JEE no tienen competencia para sancionar el incumplimiento”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.