#VersusElectoral. De cara a las elecciones 2021, Brenda Castañeda ( Somos Perú - número 12) y Romelia Paredes ( Victoria Nacional - número 22) debaten sus propuestas para impulsar reformas en el sistema educativo. Además, explican cómo apoyaran el proceso de inmunización contra la COVID-19 desde el Congreso.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Brenda Castañeda de Somos Perú

Vengo trabajando diez años en el Estado siempre por la niñez y adolescencia más vulnerable del país. Quiero llevar mi experiencia al Congreso, luchar por ellos, ser su voz, enseñarles sus derechos y deberes, pero no lo quiero hacer sola, sino contigo mamá, papá que estás indignado por el abandono.

Romelia Paredes de Victoria Nacional

Los últimos siete años me dediqué a la docencia universitaria y he tenido la oportunidad de conocer el país mediante alumnos de los diferentes niveles socioeconómicos, sus sueños, proyectos y actitudes. He podido entender las problemáticas del sector educación.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Brenda Castañeda de Somos Perú

Echarle la culpa al expresidente Vizcarra en el tema de la vacuna es equivocado. En el mes de octubre lo vacaron, salió de la Presidencia y dejó todo paralizado. Se debió continuar con las negociaciones de la vacuna ¿Cuán difícil era ir al país y negociar directamente? ¿Por qué tercerizar?

Como congresistas tendríamos que fiscalizar al Ministerio de Salud para ver si realmente se está cumpliendo con el programa de vacunación. Además, vigilar al Ejecutivo y saber si el fármaco va a llegar en el plazo que dijeron porque ya va a acabar enero, pero no tenemos nada.

Romelia Paredes de Victoria Nacional

La gestión de Vizcarra fracasó. Por ejemplo, las compras de pruebas rápidas y moleculares. El Ejecutivo y el próximo Parlamento deben poner en agenda la lucha contra la COVID-19 y la reactivación económica.

Desde Victoria Nacional, apoyaremos al primer nivel del servicio de atención. Necesitamos trabajar articuladamente con los gobiernos regionales y municipalidades. Le ha faltado mucho al expresidente y le ha quedado muy grande el cargo.

¿Está de acuerdo con aplazar las elecciones?

Romelia Paredes de Victoria Nacional

No. Nadie con sentimiento democrático, constitucional, que vela por la estabilidad política estaría de acuerdo. Las elecciones se tienen que dar en el marco de la ley y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que los 33 millones de peruanos podamos elegir a nuestras próximas autoridades.

El señor Daniel Salaverry y Martín Vizcarra tienen una doble moral, no tienen un buen precedente vinculante y coherente con su discurso político.

Brenda Castañeda de Somos Perú

No he venido a atacar, sino a sustentar. Nosotros estamos anteponiendo el derecho humano. Hay que ser solidarios y empáticos. Estamos en una pandemia donde mueren 500 a 600 personas diarias, entonces ¿las vamos a exponer?

Solo proponemos que las elecciones se hagan dos o tres semanas más adelante para que pueda bajar el índice de mortalidad.

#YoPrometo

Brenda Castañeda de Somos Perú

Prometo trabajar como lo he venido haciendo por la niñez y la adolescencia, pero ahora desde el Congreso. Lucharé por realizar leyes que protejan sus derechos. Fiscalizaré al Ministerio de Salud para tener una buena salud mental en el país. Quiero cambiar la realidad y que se tenga un mejor futuro.

Romelia Paredes de Victoria Nacional

Necesitamos mejorar nuestra calidad educativa desde la primera infancia y me comprometo con ello. Asimismo, prometo legislar por el sector agrícola porque hay un 80% de la agricultura peruana que necesita ser atendida mediante paquetes tecnológicos. Debemos tener una verdadera ley agraria competitiva y con sueldos dignos.

