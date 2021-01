Vocero de Podemos denunciará a Mirtha Vásquez ante la Comisión de Ética

El vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, manifestó que denunciará a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ante la Comisión de Ética por haberlo llamado supuestamente “falsificador de firmas”.

De acuerdo al parlamentario, cuando presentó a Vásquez un oficio para poner a debate la ley de la ONP, ella aseveró que el documento no tenía validez, porque dos voceros no habían reconocido sus firmas.

Asimismo, al ser consultado por Exitosa si su agrupación política interpondría una moción de censura a la Mesa Directiva, el legislador sostuvo que sí lo haría.

“Por supuesto, ya lo dijo la congresista Cecilia García. Lo estoy manifestando yo como vocero de la bancada de Podemos. Estamos analizando el reinicio de las labores congresales, que es la primera semana de febrero, y vamos a presentar con argumentos sólidos una moción de censura ”, indicó

“Hay otro argumento por el cual yo la voy a denunciar a la Comisión de Ética a la presidenta del Congreso. Me llamó ‘falsificador de firmas’. Me dijo que yo había falsificado las firmas de dos voceros, de dos bancadas que no habían reconocido en un oficio que había presentado ”, sentenció.

Vásquez también preside la Mesa Directiva Foto: Antonio Melgarejo/La República

FA evalúa denunciar a Cecilia García ante Ética

Rocío Silva Santisteban, congresista de Frente Amplio, manifestó que junto a su bancada evaluarán enviar un oficio a la Comisión de Ética para denunciar lo dicho por la parlamentaria Cecilia García el último 21 de diciembre, instantes antes de empezar la sesión virtual extraordinaria del Pleno.

“Siempre hay la posibilidad de denunciar a cualquier parlamentario que incumpla con el reglamento del Congreso y con el reglamento de ética parlamentaria. Vamos a evaluarlo, por supuesto, pero como vocera alterna de mi grupo parlamentario, tengo que consultarlo con todos ellos“, explicó en diálogo con RPP.

