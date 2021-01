#VersusElectoral. En una edición especial, entrevistamos a Rafael López Aliaga. El candidato presidencial por Renovación Popular reafirmó su posición a favor del uso de la ivermectina contra la COVID-19 y criticó la gestión para adquirir la vacuna de Vizcarra y Sagasti. Además, de ganar las elecciones 2021, manifestó que su Gobierno compraría una más eficiente.

¿Por qué quiere se presidente de la República?

Quiero servir a la gente que veo que está totalmente desesperada, sin esperanza respecto a la COVID-19, decepcionada de tanto presidentes que han sido parte de la corrupción de Odebrecht. No soy político, soy empresario. He empezado desde abajo y a mí nadie me ha regalado nada, pero creo que es un deber con el Perú entrar a la política.

De Solidaridad Nacional a Renovación Popular

No es un cambio de imagen. Nos hemos renovado en el pensamiento, lógica, anclaje y en la práctica social cristiana que tiene como prioridad a la gente más necesitada.

José Luna Gálvez fue un personaje funesto para nosotros y ahora es dueño de un partido de dudosa procedencia. Hizo mucho daño a Solidaridad Nacional y cuando él entró al partido yo pedí licencia y le dije a Luis Castañeda que no podía trabajar con Luna porque iba a haber alcaldes sicarios y tampoco me gustaban sus métodos.

A favor de la ivermectina

Me baso en el Ministerio de Salud del Perú, que hace poco ha incluido a la ivermectina, pero no como una solución, es un tema previo. Tuve coronavirus, la tomé con receta médica y considero que a mí me curó.

Además, en Estados Unidos también la dan de manera preventiva. Ya que la corrupción de Vizcarra y ahora de Sagasti nos impide tener vacunas, al menos que la gente tenga acceso a la ivermectina.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Mi compromiso es buscar la mejor vacuna para el Perú y no una con el 70% de eficiencia. Siempre estamos en la cola, pagando sobreprecios y nos dan lo peor. Voy a convocar al sector privado para hacer un acuerdo con Pfizer que tiene una eficacia del 95%.

Primero que Francisco Sagasti nos diga cuánto está pagando por la vacuna, la señora Pilar Mazzetti dice que es secreto de Estado y eso es muy curioso. Vizcarra nos ha dejado destrozados, con la mayor cantidad de muertes en el mundo, mitómano.

Ojalá que lleguen las vacunas y se apliquen. Quiero verlas, pero no les creo nada porque nos han mentido tanto. El 28 de julio nosotros vamos a buscar la mejor vacuna para el Perú.

¿Indultaría a Alberto Fujimori?

Solamente si está desahuciado o en peligro de muerte inminente porque creo que es un derecho de todo ser humano morir en su casa y rodeado de su familia, pero Fujimori tiene graves temas criminales. La cárcel que tiene no es gratis.

#YoPrometo

Quiero dedicar cinco años de mi vida en darle todo mi tiempo, conocimiento, esfuerzo y ganas para que el Perú logre vencer el tema del hambre.

Tener la solución de la COVID-19 rápidamente. Primero con la ivermectina, la cual sea entregada con receta médica y, además, una vacuna que funcione.

En el tema de seguridad ciudadana, tener policías en motos en las partes más vulnerables del país, la expulsión de extranjeros que delincan y ampliar las penas para temas menores. Sueño con un Perú que sea una potencia mundial, pero la corrupción nos ha quitado esa esperanza. Sí, se puede.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.