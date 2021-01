Desde este lunes 25 de enero, los partidos políticos empezaron a firmar el Pacto Ético Electoral, un documento que busca generar consensos y pautas de comportamientos para las buenas prácticas políticas de cara a los comicios de abril.

El primer candidato a la presidencia en suscribir este compromiso fue Daniel Urresti, de Podemos Perú. Durante los próximos días, los demás postulantes también se unirán a dicho pacto. Finalmente, se espera que el 28 de enero se realice una ceremonia oficial.

¿Qué es el Pacto Ético Electoral?

Es un documento mediante el cual las agrupaciones se comprometen con el desarrollo de una campaña electoral basada en el respeto, transparencia y otros valores democráticos al tener en cuenta, además, la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.

Sin embargo, el fin de semana circuló un video en una cuenta no oficial de Urresti en donde indirectamente se alude a sus contrincantes bajo seudónimos que pueden resultar ofensivos.

La República buscó contactarse con el también congresista para conocer sus descargos respecto a la publicación difundida en las redes sociales. En diálogo con este diario, él se deslindó completamente del caso. “Yo solo respondo por lo que publico en mis cuentas oficiales”, dijo sin brindar mayores detalles.

Urresti reitera que no permitirá indulto a Fujimori si llega a la presidencia

Durante su presentación de este lunes, el exministro del Interior le mandó un mensaje a Keiko Fujimori y aseveró que, en caso de ser elegido como jefe de Estado, el expresidente Alberto Fujimori no será indultado.

“Me dirijo a usted directamente y le digo que en mi gobierno no vamos a indultar a su padre”, expresó Urresti Elera.

Asimismo, se refirió a Martín Vizcarra y sus acciones tras haber anunciado su candidatura al Legislativo. “Él mismo era quien pedía que no salgamos, ahora lo veo en los mercados. Nos pedía que no comamos en la calle y ahora come del mismo plato con Salaverry. Yo estoy decepcionado de Vizcarra”, subrayó a la prensa.

