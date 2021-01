Sigrid Bazán y Patricia Arévalo a favor y en contra de una nueva Constitución

#VersusElectoral. De ganar las elecciones 2021, Patricia Arévalo (Victoria Nacional - número 4) buscará impulsar reformas dentro del Congreso de la República y mejorar el régimen laboral. Por su parte, Sigrid Bazán (Juntos por el Perú - número 6 ) aclaró que trabajará con coherencia para devolver los derechos a la población.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Patricia Arévalo, de Victoria Nacional

Hay demasiadas cosas por hacer. Me ha interesado la política siempre y me he sentido muy frustrada viendo cómo se buscaron cambios que nunca llegaron. Quiero ser congresista porque quiero lograr una diferencia en el Perú.

Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú

Una de las razones es para darle coherencia a esta campaña. En mí, como en los demás candidatos al Congreso de JP, van a encontrar la coherencia que tiene Verónika Mendoza cuando no titubeamos al tomar posturas frente a un cambio de Constitución, al pedir el impuesto a las grandes fortunas y tampoco cuando decimos que estamos con la empresa privada, pero para ponerle reglas.

Cambio de Constitución

Patricia Arévalo, de Victoria Nacional

Nosotros proponemos una reforma. Ha habido enormes abusos, pero se trata de hacer cumplir la ley y, tal como está la Constitución, el Gobierno puede intervenir en caso de interés público. Necesitamos un Estado más fuerte, pero eso no significa una economía estatista.

Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú

Queremos un cambio para devolver al Estado lo que debería tener y no para convertir todo en estatismo. Deseamos trabajar con la empresa privada, pero con la posibilidad de imponer reglas y sobre todo priorizar que la salud, educación y demás derechos lleguen a los más necesitados.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Patricia Arévalo, de Victoria Nacional

Durante esta pandemia, el personal médico no ha tenido las protecciones necesarias ni las garantías laborales. El día de hoy no tenemos personal, los médicos y enfermeras han sido muy maltratos, y se les debe asegurar, dar estabilidad, ofrecer bonos e incentivos porque están exponiendo sus vidas.

Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú

La ineficacia es del Gobierno y es del Partido Morado que está postulando. Vemos que ya se acaba enero, pero todavía no llega la vacuna. Planteamos que cuando el Estado cierre la negociación y asegure la cadena de frío, tome en cuenta al equipo médico de primera línea y personas vulnerables.

George Forsyth

Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú

No sabe fijar postura. El señor Forsyth no ha hecho nada sobre la inseguridad ciudadana. Tenía un presupuesto en la Municipalidad de la Victoria y lo único que hizo fue renunciar para postular a un puesto mayor. Siento que viene desde Lima y con una mirada muy limeña pretende gobernar a todo el país.

Patricia Arévalo, de Victoria Nacional

Decir que la candidatura de George Forsyth es centralista y limeña no es verdad. Él tiene una aceptación en provincias igual de alta que en Lima y eso no es gratuito. Se ha hecho un esfuerzo muy grande de recorrer el Perú.

#YoPrometo

Patricia Arévalo, de Victoria Nacional

Prometo cumplir con mis funciones en el Congreso como dice la ley, es decir, representar, legislar y fiscalizar. No traicionaré a los votantes, voy a ser consecuente con mis ideas y propuestas.

Me comprometo a legislar con proyectos para las mayorías y que ayuden a tener mayores oportunidades, una vida digna, trabajo y educación. También a ser vigilante del Poder Ejecutivo y dentro del propio Parlamento.

Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú

Sin duda, el diálogo va a primar. Estamos cansados de los circos, estamos cansados de las peleas innecesarias y queremos construir para el país. Tenemos seis propuestas muy ricas como crear un seguro de desempleo para los trabajadores, pero no como el que planteó PPK que solo quería cambiar el nombre.

Eliminar la tercerización, impulsar la creación de una superintendencia que fiscalice la educación básica, impuesto a las grandes fortunas. También queremos eliminar la inmunidad parlamentaria. Vengo con las manos limpias y saldré tal cual. Por último, internet de calidad para todos y que sea un derecho constitucional.

