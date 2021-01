El candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha pretendido sacarlo de carrera. Además, informó que acudirán al Poder Judicial para presentar las acciones de amparo y cautelares pertinentes para proteger sus derechos a la participación política. Incluso, no descartó acudir a organismos internacionales.

“El partido ha decido presentar los recursos necesarios ante el Poder Judicial para salvaguardar sus derechos. Se presentarán las acciones de amparo que correspondan y las medidas cautelares pertinentes en reserva de nuestros derechos a la participación política. Confiamos que se dé con la mayor celeridad”, dijo Beingolea en conferencia de prensa virtual desde Arequipa.

Ayer el JNE emitió una resolución que deja fuera de carrera a toda la lista congresal por Lima del PPC por presentar fuera de tiempo las subsanaciones levantadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro.

Alberto Beingolea en conferencia de prensa. Foto: captura

Beingolea comentó que se trata de una resolución que supone “un atropello a los derechos fundamentales del partido y de los candidatos que han sido dejados de lado arbitrariamente en esta carrera electoral”.

“Probablemente el JNE ha pensado que con esto me cortaba la carrera. No señor, me ha cortado una pierna, pero tengo la otra (…) Nosotros no sabemos rendirnos. Siento que con esta resolución el JNE ha pretendido sacarnos de carrera y no lo va a lograr ”, aseveró el candidato presidencial.

Explicó que el JEE de Lima Centro les comunicó las observaciones el 24 de diciembre y que tenían hasta la medianoche del 26 del mismo mes para presentar las subsanaciones. Sin embargo, esta instancia electoral les informó que trabajarían hasta las 2 de la tarde.

“En una resolución del JNE acaba de decir que las 2 de la tarde era muy temprano, pero que las 11.59 p. m. era muy tarde. Por lo tanto, fija como hora las 8.00 p. m. Como presentamos las subsanaciones a la 9 de la noche estamos fuera de hora”, continuó.

Beingolea sostuvo que el PPC seguirá presente en esta contienda electoral y que los candidatos congresales de las diversas regiones del país seguirán en campaña, dando a conocer sus propuestas.

“Acaba de sacar de carrera a personas que podrían ser excelentes congresistas, profesionales de primer nivel que el PPC ha puesto para que puedan ser electos y después nos quejamos que tenemos el Congreso tan malo”, sostuvo.

Beingolea cuestiona a Vizcarra

Sobre la postergación de las elecciones generales, propuesta por el candidato congresal Martín Vizcarra (Somos Perú), dijo que lo hace porque “necesita más tiempo para que la gente entienda que en realidad el candidato no es él sino el señor (Daniel Salaverry) que camina detrás de él”.

