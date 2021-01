Vizcarra propone postergar elecciones: “No pueden ser en abril”

El expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra Cornejo, invocó a las autoridades a cambiar la fecha de las elecciones generales 2021 que estaban programadas para el 11 de abril, debido al incremento de casos de coronavirus en el Perú.

“Si en abril todavía vamos a tener un alto nivel de contagios y la disminución en tendencia decreciente, no podemos tener elecciones, somos claros, no puede haber elecciones en abril ”, dijo durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

En tanto, propuso retardar los comicios hasta el 23 de mayo del 2021, pues según las estadísticas del desarrollo de los contagios que mostraba durante su discurso virtual, para el mes en mención ya se estaría disminuyendo.

“Pero no va a haber ningún problema que las elecciones sean un mes después, en mayo (...) no quiere decir que para mayo no haya COVID-19, de ninguna manera. Nos va a acompañar todo el año y debemos tener cuidado”, expresó el exjefe de Estado.

Además, sugirió que la fecha para la segunda vuelta sea la última semana de junio y que no se varíe el día de cambio de mando, ya que al ser solo dos candidatos quienes se enfrentan en la segunda fecha de votaciones, será más fácil procesar el conteo de votos.

“ El 23 de mayo es una fecha en la que perfectamente se pueden realizar las elecciones en primera vuelta, y la segunda vuelta que estaba para la primera semana de junio pasarla para la última semana de junio . No cambiamos la fecha del cambio de mando, pero corremos un poquito la fecha, cuidamos la salud y fortalecemos la democracia”, señaló Vizcarra Cornejo.

Ejecutivo puede presentar proyecto de ley para modificar fecha

Para lograr que se modifique la fecha de las elecciones y se prorrogue a mayo, el Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley para que sea aprobado con 66 votos a favor en el Pleno del Congreso, explicó Vizcarra.

“El Ejecutivo tiene que presentar un proyecto de ley que diga por única vez cámbiese la fecha de las elecciones para Congreso y presidenciales del 2021, pasar del 11 de abril al 23 de mayo, manteniéndose la fecha de asunción de mando ”, añadió.

