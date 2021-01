#VersusElectoral. De cara a las elecciones 2021, los candidatos al Congreso de la República Pablo Secada (PPC-número 1) y José Jerí (Somos Perú-número 3) debatieron sus propuestas sobre la inmunización contra la COVID-19 y el fortalecimiento económico. Además, se comprometieron con la ciudadanía a legislar a favor de los intereses del Perú.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Pablo Secada del PPC

Para representar a los ciudadanos y cooperar. Muchos vemos la política como jalones de pelo, insultos y la gente está harta de eso. Hay mucho que hacer en nuestro país porque hemos perdido el tiempo. Hace 26 años no hacemos reformas en serio y hay que ayudar para ejecutarlas. El Estado está dándole la espalda a la ciudadanía y queremos representarlos.

José Jerí de Somos Perú

Me cansé de ver un Congreso de la República que esté privilegiando los intereses particulares y no los del país. También porque no hace nada por la educación pública y ha relegado la educación técnica superior, pese a ser el pilar del desarrollo. Por eso, me he preparado los últimos siete años para trabajar con las bases y regenerar la política.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Pablo Secada del PPC

Si el Estado trabaja con Astrazeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson, nadie más puede vender esas vacunas y creo que es un error no permitir que otros importen un distinto fármaco. Si alguien trae una vacuna de diferente fabricante y la quieren comprar, pues es su tema.

Quiero que las vacunas se puedan repartir bien. Por ejemplo, que las empresas que saben distribuir masivamente puedan dar las vacunas en coordinación con el Estado.

José Jerí de Somos Perú

Debemos mejorar el primer nivel de atención para prevenir y cercar los casos detectados que están afectando a las personas y la economía. También hay que exigirle al Gobierno un plan de vacunación nacional que asegure la inmunización para todos.

No hay que tener miedo de que la iniciativa privada participe, lo importante es la salud de las personas y, bajo esa premisa, Somos Perú verá la debida fiscalización desde el Parlamento.

Fortalecimiento económico

Pablo Secada del PPC

Este año vamos a crecer un 10%, pero posiblemente sea menos porque la COVID-19 ha regresado y, además, vienen las elecciones. Deberíamos preocuparnos por el potencial del crecimiento. Hemos propuesto varias reformas y la más importante es la institucional, porque no podemos seguir con 23 partidos en los comicios. Buscamos un fondo soberano de riqueza que aísle la política precaria y se piense en salud, educación e infraestructura.

José Jerí de Somos Perú

Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos mediante iniciativas legislativas. Por ejemplo, generar trabajo juvenil descontándoles a las empresas en su IGV y esto ayudaría a dinamizar la economía.

#YoPrometo

Pablo Secada del PPC

No voy a decirles que van a ser más felices, que sus hijos van a estar mejor educados, que van a comer bien y que van a salir a los parques sin que nadie se meta con ellos. Prometo cooperar para sacar las reformas que nuestro país requiere. Me comprometo a enfrentarme a las mafias.

Además, escuchar a la gente como lo hice cuando fui regidor. No me van a escuchar decirles mentiras ni promesas que no voy a poder cumplir, pero me verán representarlos y no pelear por tonterías.

José Jerí de Somos Perú

Prometo devolverle el sentido común a la labor legislativa alejada de los enfrentamientos y apasionamientos que tanto daño le han hecho al Perú. Con mi juventud y experiencia trataré de retornar la decencia para regenerar la política desde el Legislativo.

Tampoco promoveré leyes absurdas que atenten contra los intereses de todos. Me comprometo a trabajar por la educación pública para que se tenga igualdad de condiciones.

