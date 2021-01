Presidente del JNE: Ratificación de elecciones da certeza a la ciudadanía

El titular del JNE, Jorge Salas Arenas, saludó el reciente pronunciamiento del Ejecutivo respecto al no aplazamiento de los comicios generales del 2021.

“ (La ratificación de la fecha de las elecciones) es muy importante porque da certeza a la ciudadanía. Seguramente se están evaluando las condiciones de seguridad para la colectividad, porque el bien jurídico vida y el bien jurídico salud es de primer orden”, señaló en diálogo con Ideele Radio.

Por otra parte, el abogado aclaró que su entidad no puede dictar ningún tipo de medida sanitaria que se aplique en el desarrollo de campaña electoral, ya que ello solo le compete al Ministerio de Salud.

“Nosotros no tenemos ningún inmunólogo y, por tanto, no podríamos tomar una decisión fijando cuotas de participación en campañas públicas, haciendo planteamientos sobre separación y uso de mecanismos de seguridad. Nosotros replicamos la información del Minsa con la sapiencia y la responsabilidad que caracteriza a sus expertos”, manifestó Salas.

Titular del JNE: No tengo ninguna preferencia en contra de algún partido

En otro momento, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones rechazó las críticas de ciertas agrupaciones políticas, cuyas candidaturas corren el riesgo de no prosperar.

“Algunas personas y entidades pasan de echarle la culpa al sistema. Yo lo lamento, y vuelvo a reiterar, con toda tranquilidad y espíritu de conciencia, que no tengo ninguna preferencia por ninguna organización política ni ojeriza a ninguna organización ni candidato político. Yo voy a proceder como corresponde”, indicó.

En esa línea, remarcó que el pasado 22 de diciembre, último día que tuvieron los partidos para inscribir a sus postulantes a la presidencia, vicepresidencias, Congreso y Parlamento Andino, no hubo ningún problema técnico en el portal del JNE.

“Se dijo que no funcionaba el sistema, que se había saturado, que no permitían la inscripción, etcétera. Están los informes técnicos, no hay ningún problema (en verificarlo)”, puntualizó Salas.

