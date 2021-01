Keiko trató de “traidor” a Kenji por negociar con PPK indulto para su papá

La candidata presidencial Keiko Fujimori prometió que indultará a su padre en caso gane las elecciones. Pero en 2017, cuando se enteró de que su hermano Kenji Fujimori sostenía conversaciones reservadas con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para excarcelar a Alberto Fujimori, se opuso e intentó infructuosamente boicotear las gestiones de su hermano menor.

De hecho, el 12 de diciembre del 2017, el gobierno de Kuczynski designó a la junta médica que evaluaría las condiciones de salud de Fujimori para determinar si era pasible del indulto humanitario. El 15 de diciembre, el Congreso aprobó la admisión de la moción para iniciar el proceso de vacancia contra Kuczynski por presunta incapacidad moral -por sus vínculos con Odebrecht- y se fijó el 21 de diciembre para la votación. De acuerdo con fuentes consultadas, Keiko Fujimori y los integrantes de la bancada de Fuerza Popular estaban enterados del proceso de indulto humanitario que había emprendido Kenji Fujimori con Kuczynski. Y entendía que si conseguían la vacancia de Kuczynski, se frustraría la ansiada excarcelación de su líder histórico. Sin embargo, Keiko Fujimori dispuso votar a favor de la vacancia, no obstante que implicaba echar a perder los esfuerzos de Kenji Fujimori por sacar de la cárcel a su padre. Este mandato generó un dilema en Fuerza Popular, por lo que Kenji Fujimori y otros 9 congresistas decidieron desacatar la disposición de su hermana mayor.

“En el tiempo de la primera vacancia de Kuczynski, sabíamos que Kenji Fujimori negociaba con el expresidente el indulto para Fujimori. Esa era una de las grandes aspiraciones del fujimorismo, que nuestro líder se librara de la injusta carcelería. Pero Keiko Fujimori nos dijo que Kenji Fujimori nos había traicionado, que había canjeado la libertad de su papá a cambio de no votar por la vacancia. Decía que Kenji nos había traicionado”, dijo un excongresista de Fuerza Popular.

Por fuentes relacionadas con el partido fujimorista, La República obtuvo copias de mensajes por WhatsApp de excongresistas de Fuerza Popular que confirman que la mayoría de legisladores naranja prefirió apoyar la decisión de Keiko Fujimori de votar por la vacancia, no obstante que este acuerdo echaría por tierra el esfuerzo de Kenji Fujimori para lograr el indulto. El chat fue compartido por la candidata presidencial.

La excongresista Karina Beteta escribió: “Los que hoy defienden a Kenji no es por él, sino para destruir a nuestra lideresa. Y es tan infeliz y miserable Kenji que se presta a todo eso. Pero nuestra lideresa nos tiene a nosotros (Fuerza Popular) para defenderla de toda esta maldad”.

A su turno, el excongresista Francesco Petrozzi Franco -quien se identifica como “Signor P” en el chat- escribió, dirigiéndose a su lideresa: “Keiko, estoy en shock; qué malo es Kenji. Hoy en Canal N sí me asustó su desparpajo. No podemos permitir que siga haciéndonos daño. (...) No puede justificar la libertad de don Alberto (Fujimori) a costa de destruir todo el resto. Nunca he visto una disposición a la traición tan soberbia. Ni un solo mea culpa”.

“Traidor al máximo”, le respondió la excongresista fujimorista Luz Salgado Rubianes.

“De terror. Nunca, y digo nunca, he visto una mezquindad y bajeza iguales. Lo siento. Es lo que pienso”, anotó Salgado.

“Es tiempo de reaccionar”, sentenció Petrozzi.

Y así fue.

El 3 de abril del 2018, la amenaza se cumplió. Los excongresistas fujimoristas Edwin Vergara Pinto -íntimo de Keiko Fujimori-, Yeni Vilcatoma, Julio Rosas y el aprista Mauricio Mulder presentaron la acusación constitucional contra Kenji Fujimori, basados en los audios y videos del excongresista fujimorista Moisés Mamani.

El 7 de enero de este año, Kenji Fujimori sufrió un grave revés en un intento de librarse de la acusación. La Corte Suprema rechazó su apelación. La Fiscalía ha pedido para el hermano menor de Keiko Fujimori 12 años de prisión. Es la factura que debe pagar Kenji Fujimori por el indulto humanitario que consiguió para su padre. Ahora su hermana Keiko Fujimori promete excarcelar a su progenitor, si gana la presidencia...

“Fuerza Popular no se vende”

Keiko Fujimori acusaba a su hermano de haber “negociado” y “vendido” los votos de un grupo de congresistas fujimoristas, en alusión al canje del indulto humanitario para Alberto Fujimori.

Al día siguiente del frustrado primer intento de la vacancia de PPK, dijo: “Orgullosa de nuestros 61 congresistas que se mantuvieron firmes en la lucha contra la corrupción. Somos Fuerza Popular y Fuerza Popular no se vende ni negocia, porque para nosotros primero es el Perú”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.