El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JEE) Lima Centro 1, Luis Carrasco, le comentó a La República que evaluará si corresponde abrir un proceso sancionador al embajador de Perú en Japón, Harold Forsyth, quien también es padre del candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, por presuntamente haber violado el principio de neutralidad.

“Nosotros estamos esperando que la fiscalizadora haga el informe correspondiente para evaluar el caso (...), vamos a evaluar si corresponde realizar un procedimiento administrativo, pero esto solamente podemos hacerlo teniendo a la mano el informe de fiscalización”, precisó.

Esto luego de que la periodista Rosa María Palacios diera a conocer que Harold Forsyth le dijo que se rectificara sobre un porcentaje que brindó en su programa de radio acerca de la intención de voto de los candidatos al Congreso de Victoria Nacional.

“Me ha escrito el papá del candidato (George Forsyth), Harold Forsyth, desde Japón, para decirme lo siguiente: En la encuesta, Victoria Nacional aparece con 4% y no con 2%.”, indicó Palacios.

De inmediato, añadió: “El señor papá del señor candidato quiere que yo diga 4% y no 2%. Y con muchísimo gusto digo 4% y no 2%. Me he equivocado. Ahora, no sé qué hay que celebrar si el candidato tiene 17% y la lista tiene 4%, pero a él le parece que está muy bien”.

Informe de fiscalización estará listo entre lunes y martes

Carrasco señaló que el informe de la fiscalizadora debe ser remitido a su despacho entre este lunes 25 de enero y el martes 26 . Una vez pueda leer lo sucedido, podrá determinar si procede una sanción.

“Tengo que evaluar el caso, no lo conozco al detalle, es una situación que la conozco por la noticia que brindan ustedes pero como todavía no se ha abierto la investigación formalmente, yo prefiero decirle que voy a evaluar el caso en el momento que la fiscalizadora me ponga en conocimiento (sic)”, acotó.

En esa línea, resaltó que la sanciones que se otorgan por vulnerar el principio de neutralidad en los procesos electorales dependen del cargo que ejerza el titular de la falta.

La norma sobre neutralidad electoral precisa que “los funcionarios públicos deben actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones”.

