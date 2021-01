Esta semana debe saberse si César Acuña sigue en carrera

Este fin de semana debe conocerse la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la candidatura de César Acuña, que establecerá definitivamente si sigue o no en la carrera por la presidencia de la República. En estos días, los magistrados del JNE han debatido sobre el caso y ya habría definiciones que escriben en una resolución próxima a publicarse.

El JNE, máximo fuero sobre elecciones, debe decidir si ratifica o no la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, tribunal de primera instancia que dispuso excluir a Acuña de la actual competencia por no declarar un inmueble.

El caso llegó al JNE el lunes 11 como apelación de Alianza para el Progreso (APP), el partido de Acuña, contra la decisión del JEE. Luego de una audiencia, el último viernes 15, quedó al voto. Esta semana, los magistrados han estado debatiendo sobre los argumentos de APP y los del fallo de la primera instancia.

Según algunas fuentes, ya habría una decisión del máximo tribunal electoral y se estaría plasmando en una resolución a publicarse en estos días. Aunque se esperaba conocer la decisión el miércoles 20, la carga procesal del JNE hace que se prolongue el caso.

El JEE de Lima Centro 1 detectó que Acuña no declaró en su hoja de vida un inmueble de su propiedad. Según el reglamento de inscripción de candidatos, se excluye al postulante que no cumpla con dar información completa sobre sus bienes.

APP alega que el predio ya no era del candidato y que un requisito sobre hojas de vida no puede atentar contra el derecho a poder ser elegido, reconocido en nuestra Constitución Política, máxima normativa del país.

Acuña, en tanto, ha seguido con su campaña, alegando que el JNE le daría la razón del caso.

“En el documento de apelación que hemos presentado se acredita que la propiedad que yo no declaré ya estaba a nombre de terceras personas. Yo creo que eso será el argumento que habilitará mi postulación”, dijo este jueves 21 a RPP, desde Chiclayo, en plena campaña.

“Estoy esperando con mucho optimismo y mucha paciencia, para que el Jurado Nacional de Elecciones, entre hoy día o mañana, enmiende la plana al Jurado Especial”, añadió Acuña.

Reunión con De Soto

El candidato de APP también confirmó que se reunió con Hernando de Soto, también postulante a la presidencia que enfrenta intentos de que salga de la competencia. Acuña negó que estén buscando una alianza.

“Yo tengo amistad con Hernando de Soto. Soy muy amiguero. Me gusta la amistad. Me gusta conversar con toda la gente. No es malo que los candidatos conversen. Los políticos hoy más que nunca tienen que conversar y evitar enfrentamientos (…). Queremos un presidente dialogante”, adujo el apepista.

“Todavía es muy prematuro hablar de alianzas. De aquí al 11 de abril todos queremos ganar. Pero yo creo que nadie se puede sentar a hacer una alianza sin haber pasado la primera vuelta”, añadió, e insistió en que sufría una persecución, al referirse a la intervención policial a una actividad que hizo en Piura por generar aglomeración.

“Un policía dijo: ‘Señor Acuña, por si acaso, es la orden de Lima’. A donde voy, está la policía tomando fotos, eso es perseguir al candidato”, afirmó.

Otra tacha contra De Soto que no avanza

El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró infundada otra tacha contra el candidato Hernando de Soto, que buscaba sacarlo de carrera alegando que había mentido sobre sus estudios en su hoja de vida, al declarar que tenía el grado demi-licence.

El JEE dice que, por documentación de la defensa, “cabe concluir por ahora que, la demi-licence equivaldría contemporáneamente a lo que se conoce como bachillerato”. El fallo puede apelarse y pasar al JNE.

El miércoles 20 se supo que este JEE declaró infundada una tacha contra De Soto sobre supuestos incumplimientos del partido a su estatuto.

