Hasta el momento, son 14 los candidatos a la presidencia inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones y que podrán participar en los comicios del 11 de abril próximo. Entre los postulantes se encuentra Alberto Beingolea, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC).

Biografía de Alberto Beingolea

Alberto Beingolea, abogado de profesión, cuenta también con una vasta experiencia en el mundo periodístico, específicamente, como comentarista deportivo.

En 1986 consiguió la conducción de su primer programa llamado Lo Mejor del Mundial, en que hacía un recuento de los mejores recuerdos de estos grandes encuentros del fútbol. Luego de ello, su carrera continuó en distintas casas televisivas.

Mientras llevaba su vida periodística, inició y siguió, de igual forma, con su trayectoria política como miembro del Partido Popular Cristiano, agrupación de centro-derecha, que fue fundada por Luis Bedoya Reyes.

Carrera política de Alberto Beingolea

Desde muy joven, Alberto Beingolea se involucró con el Partido Popular Cristiano, con el que participó en diversas campañas durante la dictadura militar de Juan Velasco a fin de regresar a la democracia.

Pese a su activa militancia, fue recién en el año 2003 que se inscribió a la agrupación política para iniciar su carrera política desde las bases de San Isidro y Barranco. Su adhesión fue tal, que en 2006, durante la campaña presidencial de Lourdes Flores Nano, fue encargado de liderar la Secretaría General Distrital de San Isidro.

Haber ocupado ese cargo propició su nombramiento como Secretario Nacional de Asuntos Electorales. A esto se sumó que también fue designado como jefe de campaña de las elecciones municipales de 2007 y en 2010 se le otorgó el puesto de Jefe Nacional de Personeros para los comicios regionales y municipales.

Hacia el 2011, integró la lista al Congreso del PPC con el número 10 . Tuvo el respaldo de la población y consiguió un escaño en el Parlamento, en donde llegó a presidir la Comisión de Justicia.

En el 2018, postuló a la Alcaldía de Lima con el mismo partido. Durante el segundo debate municipal, Beingolea aseguró que su plan de gobierno era superior al resto “en muchísimas materias”. Pese a ello, Jorge Muñoz Wells fue elegido para el cargo de burgomaestre.

Luego de ello no volvió a postular al Parlamento sino hasta en 2020, durante el proceso electoral extraordinario. Sin embargo, en esos comicios el PPC no pasó la barrera electoral, por lo que no alcanzó ninguna curul.

Alberto Beingolea Hoja de vida

De acuerdo con la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato trabaja como periodista en la empresa Verde Vision Producciones SA desde el 2017 hasta la actualidad.

De igual modo, precisó que laboró como catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú de 2008 a 2019. Además, trabaja como docente en la Universidad San Martín de Porres de 2007 a la actualidad.

En el documento señaló también que contrató servicios con el Gobierno Regional del Callao de 2019 a 2020.

¿A qué partido pertenece Alberto Beingolea?

Beingolea Delgado es miembro fundador del Partido Popular Cristiano. Desde diciembre de 2017 asumió la presidencia de esta agrupación política con la que aspira llegar a ser jefe de Estado en los comicios de abril.

¿Qué estudió Alberto Beingolea?

El candidato presidencial del PPC es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con una maestría en Derecho Penal por la misma casa de estudios.

En la PUCP trabajó como docente de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. En esta última dictó las cátedras de Periodismo Deportivo y Deontología de la Comunicación.

Anteriormente, instruye en Derecho Penal a las alumnas y alumnos de la Universidad San Martín de Porres. Esa misma materia la enseñó también en la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña.

¿Cuántas veces Alberto Beingolea postuló a un cargo público?

En las elecciones congresales de 2011 postuló como candidato con la intención de hacerse de una curul. En ese entonces, el PPC le dio el número 10 de la lista, por lo que, ligándolo con su carrera periodística, su campaña fue nombrada “El 10 entra a la cancha”.

Finalmente, el partido obtuvo los votos necesarios para pasar la barrera electoral y Beingolea fue elegido congresista. Estuvo en funciones desde el 27 de julio de 2011 hasta el 26 de julio de 2016.

En 2018 postuló a la Alcaldía de Lima con el PPC, pero el candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, obtuvo 1 849 399 votos validos y fue el ganador de aquella contienda.

Tras la disolución del Congreso en setiembre de 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra convocó a elecciones extraordinarias para elegir a nuevos representantes parlamentarios. Beingolea participó en ese proceso, aunque no alcanzó un escaño.

Denuncias contra Alberto Beingolea

En enero de 2020, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar contra Alberto Beingolea por la comisión del presunto delito de colusión agravada.

La indagación comenzó por una denuncia periodística del semanario Hildebrandt en sus Trece, en la que se mostró una serie de contrataciones del presidente del PPC con el Gobierno Regional del Callao por la suma de S/ 90.000.

