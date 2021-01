#VersusElectoral. En una edición especial, entrevistamos al candidato presidencial para las elecciones 2021 por Perú Patria Segura, Rafael Santos, quien se mostró a favor de la ivermectina para combatir el coronavirus, pese a las negativas del Colegio Médico del Perú, y aseguró que su gestión para adquirir dos vacunas elaboradas en Rusia fue verdadera.

¿Por qué quiere ser presidente de la República?

Represento a más de 30 millones de peruanos que están indignados con la política. Han habido funcionarios que no han estado capacitados para gobernar. Vengo a poner al Perú a trabajar porque quiero darle un país mejor a mis hijos. Quiero que haya igualdad y que los jóvenes tengan las mismas oportunidades. Queremos más educación y salud.

Negociación de vacunas Vector y Sputnik V

Había conversado y no negociado. Como peruano, estoy preocupado por la salud de todos los peruanos. No me creí el cuento de que no habían vacunas. Entonces, busqué proveedores del fármaco que nos puedan garantizar el abastecimiento y encontré una empresa Rusa que estaba debidamente representada en el Perú. Ponían 5 millones de dosis a disposición en el primer semestre de este año.

Después del anuncio que hice, el Gobierno se puso las pilas y han conseguido unas vacunas chinas que tienen aproximadamente el 70% de efectividad y no el 90% que es requerido por las autoridades peruanas.

La conferencia de prensa la hice en el estudio de abogados de la empresa Rusa para que no haya ninguna duda de la veracidad de la información que estaba dando. Moví el gallinero para que el Gobierno se ponga a trabajar.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Hay muchos países que se han adelantado y va a ser complicado conseguir la vacuna y a buenos precios. Lamentablemente, el Gobierno de Martín Vizcarra y el de Francisco Sagasti han sido pésimos negociadores.

Tenemos que hacer una estrategia de prevención empezando por las postas médicas, hospitales y clínicas. Se debería tener un plan de desparasitación; es decir, poner a disposición dosis de ivermectina para que nuestros cuerpos estén debidamente preparados y hacerle frente al coronavirus.

Soy un usuario de la ivermectina y toda mi familia lo ha hecho. He tenido COVID-19 y no he tenido ningún síntoma. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias, pero no voy a ver a más peruanos muriendo en las calles.

¿Por qué el Perú lo debe elegir?

No vivo de la política. Soy una alternativa seria y responsable. No voy a llevar a mis amigotes al Estado, voy a llevar un equipo de peruanos de diferentes condiciones políticas.

#YoPrometo

Prometo respetar la libertad, llegar a cada rincón del país con esperanza, trabajo, salud y educación de calidad. Vengo con un equipo de asesoría y contaré con los mejores. Este partido lo vamos a ganar todos y sin distinción de cultura, política, religión y orientación sexual porque todos somos peruanos.

He sido alcalde del distrito de Pueblo Libre y vengo a poner esa experiencia. No tengo ningún solo juicio y eso quiere decir mucho de la transparencia con la que he trabajado. Pondré al Perú a trabajar. Me comprometo a hacer una descentralización efectiva en todo el país.

