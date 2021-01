Juntos por el Perú, un equipo de izquierda amplio y diverso

Lo que puede ser el gran mérito del frente político Juntos por el Perú (JP) puede significar su gran desafío en la actual campaña electoral.

JP es una confluencia de dos organizaciones de izquierda que a su vez convocan a otros movimientos políticos, regionales, sociales, con representantes feministas, LGTBI, indígenas, ecologistas, juveniles, de sectores cristianos y de gremios sindicales.

El presidente de JP, Roberto Sánchez, lo resume todo diciendo, muy orgulloso, esta es “la lista de todas las sangres”, usando el conocido título del libro de José María Arguedas.

¿Pero cómo hacer andar a tantas identidades políticas, sociales, regionales, etc., frente al reto de la campaña electoral?

La candidata y presidenta de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, junto con Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y cabeza de lista con el número 1 por Lima, dirigen el primer nivel de coordinaciones de la campaña a los comicios de abril.

Equipos y aportes

Pero hay un equipo tras ellos. Álvaro Campana (NP) y Paul Fernández (JP) son los coordinadores nacionales de la campaña electoral. Quienes lideran el equipo del Plan de Gobierno son la socióloga y candidata al Parlamento Andino Anahí Durand y la abogada Giannina Avendaño, que postula al Congreso con el número cuatro.

En este equipo del Plan de Gobierno destacan el aporte de Mario Ríos y Carlos Glave en salud, Eduardo Zegarra en agricultura, Gustavo Guerra García en transporte, José de Echave en economía y minería, así como Roberto Sánchez en salud mental.

¿Hay algún vacío? En lo que no se ha incidido, y en esto coinciden varios dirigentes consultados, es en que no se ha centralizado un equipo mayor de comunicaciones. Cada candidato labora por ahora con un propio equipo de apoyo y difusión, por lo que se tiende a priorizar la campaña del postulante y no de la candidatura principal, Verónika Mendoza, que además necesita asociar su figura al logotipo de Juntos por el Perú (JP).

En ese sentido, los candidatos de una de las organizaciones del acuerdo, Nuevo Perú (NP), tienen cierta ventaja, pues tienen una mayor labor sostenida de difusión a nivel social.

De todos modos, en el área de comunicaciones destaca la labor de Nila Taboada y Lucía Alvites. Se viene conformando un equipo más amplio en esta área.

Le consultamos al respecto a Roberto Sánchez, presidente de JP, y dice, algo sorprendido: “En general, lo que tenemos ahora son coordinaciones operativas para llevar a cabo las decisiones que vamos tomando los que presidimos el acuerdo político”.

Sánchez indica que se ha dispuesto a nivel nacional que se debe impulsar la candidatura presidencial.

“En las regiones se promueve primero la candidatura presidencial y luego la regional. Verónika ha empezado la campaña muy fuerte en el sur recorriendo comunidades del Cusco”.

Tarea compleja

La tarea de afianzar la candidatura principal no es fácil. Las dos organizaciones (JP y NP) están integradas por entidades políticas como el Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento Humanista, Partido Etnocacerista, entre otros, con tradiciones y modos de actuar de manera diversa. Y están los movimientos regionales como Únete (Tumbes), Para Todos (Piura), Fadep (Puno), Pasco Dignidad (Pasco), Comunidades Yanesha y Ashuar (Loreto) y Callao Dignidad (Callao). Por eso, coordinar voluntades, afinar acciones, tiene un grado de dificultad.

Hasta hoy las iniciativas no van mal. Los candidatos buscan fortalecer sus campañas con rifas (Grace Baquerizo, 10), polladas (Catherine Eyzaguirre, 22), pollada y pedido de donaciones de muros para propaganda (Isabel Cortez, 2), almuerzos y pedido de donaciones sustentadas (Sigrid Bazán, 6). También realizan recorridos (Evelyn Capchi, 12), microprogramas en las redes (Marité Bustamante, 8), etc.

Equipo de confianza

Verónika tiene una ventaja frente a algunos otros candidatos en la actual pugna por la presidencia: tiene experiencia electoral. Y también lo tiene su entorno cercano que la acompaña desde antes de las elecciones generales del 2016. Anahí Durand, Álvaro Campana, Ruth Luque, Lucía Alvites, por ejemplo, son el núcleo cercano a Mendoza, que ya estuvieron con ella en dichos comicios. Tienen relación de amistad que data incluso de cuando la presidenta de NP integraba el nacionalismo y se acercaba a la izquierda.

Con ellos, esperan obtener los primeros lugares en las elecciones del domingo 11 de abril.

La maquinaria izquierdista ya avanza hacia esa fecha.

Afinidad y apoyo de Podemos

Un dirigente de JP confirma que sí hay organizaciones como Podemos (España) y el Frente de Todos (Argentina) apoyando la campaña de Mendoza.

“Ese apoyo es fruto de la amistad construida por Verónika con los progresismos europeos, con movimientos populares de Latam. Es un aporte reflexivo, de acompañamiento. Cuando Verónika estuvo en Bolivia, en la toma de mando, se acentuó esa colaboración”, revela.

Le preguntamos a Laura Arroyo, que labora en Podemos con el líder Pablo Iglesias. “Tenemos una cercanía de proyecto con VM en particular, somos fuerzas progresistas. Pablo y Verónika defienden un proyecto del que estoy orgullosa. Soy peruana y me identifico con Verónika. El apoyo es natural, se da por consecuencia, no es formal, y hay amistad con ella”.

