#VersusElectoral. De llegar al Congreso en las elecciones 2021, Lucía Alvites (Juntos por el Perú -número 16) aseguró buscará la legislación del matrimonio igualitario, aborto legal y seguro hasta las 12 semanas. Por otro lado, María Teresa Dulanto (Avanza País - número7 ) luchará por los niños del Perú impulsando programas sociales que erradiquen la anemia.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Lucía Alvites de Juntos por el Perú

Creemos que este Bicentenario le pertenece a la gente. El Perú tiene que tener un Congreso que represente de verdad la demanda de los trabajadores, que respete los anhelos de las mujeres para vivir en libertad y decidir sobre sus cuerpos. Necesitamos un Parlamento que no criminalice a los jóvenes y pueda velar por sus intereses. Debe cerrar el paso a los golpistas y estar preocupado por debatir, legislar y fiscalizar los grandes problemas del país.

María Teresa Dulanto de Avanza País

Quiero ser congresista porque vengo trabajando 20 años por los niños con leucemia y jamás han sido escuchados por ningún Congreso. He llevado a más de 100 niños al extranjero. Hice el primer centro de trasplante de médula que hoy funciona en el piso ocho del Hospital del Niño, pero siguen falleciendo y eso es lo que me motiva postular.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Lucía Alvites de Juntos por el Perú

Las medidas del Estado para la distribución de las vacunas deben seguir una estrategia epidemiológica, científica y no de lucro. No podemos comenzar a dar el fármaco dependiendo de cuánto tengan los peruanos en el bolsillo.

Plantear que la vacuna se dé a través del mercado va a crear círculos desiguales. Si los laboratorios quieren apoyar, que den su infraestructura para que el Estado pueda hacer la distribución.

¿Vamos a dejar que negocien con la vacuna? Hay una ideología del lucro y se ha visto que ha prevalecido durante la pandemia. La salud tiene que ser garantizada como derecho humano y no como mercancía.

María Teresa Dulanto de Avanza País

Nadie va a hacer negocios con las vacunas porque estamos en un momento de unión. La prioridad son las personas de alto riesgo. El fármaco es indispensable para las personas que quieran estar vacunadas porque no puedes obligar a nadie a hacerlo, pero yo sí me vacunaría.

No considero que sea para ricos o pobres. La vida se prioriza por encima de todo y todos. Hay que darle oportunidad al Estado a decidir. Si los empresarios y laboratorios quieren ayudar, hay que permitírselo.

La salud no se debe mendigar. Desde el Parlamento debemos de representar, legislar y fiscalizar para que la salud sea la que todos los peruanos merecemos y se salven vidas.

Cambio de Constitución

Lucía Alvites de Juntos por el Perú

Proponemos que el 11 de abril se abra una segunda urna para que el pueblo decida si quiere una nueva Constitución. Tenemos problemas estructurales que se deben arreglar. No podemos seguir con esta que ha llevado al Estado a ser una mesa de partes del empresariado y no podemos seguir con una Carta Magna que hizo Fujimori y Montesinos a la medida de una dictadura.

María Teresa Dulanto de Avanza País

La Constitución ha sido modificada muchas veces. Estoy de acuerdo con reformar derechos sociales, económicos y de salud, pero en este momento sería una pérdida de tiempo porque estamos en una pandemia y con una economía colapsada.

#YoPrometo

Lucía Alvites de Juntos por el Perú

Me comprometo a estar del lado de la gente. En ese sentido, lucharé por un Congreso sin privilegios, que plantee una reducción de sueldo por lo menos del 50%, que de verdad se elimine la inmunidad parlamentaria. También a impulsar el apoyo presupuestal y técnico de las ollas comunes.

Prometo a luchar por un Parlamento para la igualdad y que legisle el matrimonio igualitario. Amar no es un delito y el Estado debe reconocer a todas las familias en toda su diversidad. Me comprometo con las mujeres a impulsar el aborto gratuito, seguro y legal hasta las 12 semanas.

María Teresa Dulanto de Avanza País

Prometo que voy a luchar por todos los niños del Perú. Con niños anémicos no hay ningún futuro. Me comprometo a fiscalizar, revisar todos los programas sociales del país porque están hechos por un Estado que no funciona. Seré la mujer más honesta del Legislativo y quiero estar siempre del lado de la verdad. Necesitamos unir al Perú.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.