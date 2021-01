El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que pondría las manos al fuego por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, quien afronta un proceso por los aportes irregulares de Odebrecht y OAS.

“Yo pongo las manos al fuego por él. Sí las pongo, porque lo conozco. Sería una persona muy desconsiderada, viendo toda la obra que ha hecho” , dijo tajantemente en una entrevista para ATV.

López Aliaga estuvo a favor de aplicar una sanción multimillonaria a la empresa Odebrecht y exhortó al presidente de la República, Francisco Sagasti, que le aplique una multa de 80.000 millones de dólares.

No obstante, cuando se habló del fundador de Solidad Nacional, López Aliaga afirmó que es su amigo y que no considera que haya cometido algún hecho delictivo. Sin embargo, consideró que en caso de ser encontrado culpable, debería cumplir con su condena.

“Conociéndolo, no creo que haya cometido un delito” , mencionó López Aliaga y luego agregó: “Si es culpable, que vaya a la cárcel”.

Más adelante, defendió a Castañeda diciendo que “no hay que ser mezquinos”, ya que en su mandato como alcalde de Lima construyó “escaleras y lozas deportivas”.

Cuando se comparó las obras del exalcalde con las de Alberto Fujimori, el titular de Renovación Popular marcó diferencias:

“Fujimori nunca ha hecho una escalera, nunca ha hecho un centro de recreación popular, nunca ha hecho una locita deportiva, nunca ha hecho un hospital solidario”.

Por último, señaló que Castañeda vive “austeramente”.

Uso de la mascarilla

Como parte de sus actividades proselitistas de cara a las elecciones del 11 de abril, el aspirante al sillón presidencial Rafael López Aliaga recorrió diversas ciudades de la región Piura y durante una entrevista con un medio local se pronunció sobre por qué no utiliza mascarilla, pese a la segunda ola de contagios.

“He tenido COVID-19 y te respondo a la pregunta de por qué no uso mascarilla: porque yo ya tengo 90 días de COVID, me he curado, tengo la antiviral, que se llama IGG, altísima”, se justificó en diálogo con Infórmate en Piura.

Además, confirmó que está a favor del uso de la ivermectina, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha encontrado evidencia de su eficacia.

