Negativa. Julio Guzmán, candidato y líder del Partido Morado, aseguró que de llegar a la presidencia de la República este 2021, no indultaría al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta.

En efecto, Guzmán sostuvo que solo evaluaría un indulto si es por gracia presidencial, pero que aún siendo así existe “un problema ético”, por lo que indultar a Alberto Fujimori solo sería “un insulto a todos los peruanos”.

“Al margen del tema legal si es posible o no (indultar a Alberto Fujimori). Acá hay un problema ético. El indulto al señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos y lo que me preocupa es que cuando han estado muriendo miles de peruanos (...) aparece una candidata (Keiko Fujimori) que pone en agenda el indulto a su papá”, declaró este lunes 18 de enero durante una entrevista en Canal N.

Para el líder morado, la decisión de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de excarcelar a su padre (a pesar de que en el 2011 y en 2015 reiteró que no lo haría) “es egoísta”, ya que está poniendo “a su familia por encima de los peruanos”.

“Me sorprende porque la señora Keiko Fujimori se ha disculpado hasta tres veces, pero solo se disculpa en campañas electorales. La disculpa viene cuando cometes un error y reflexionas, y pides perdón en cualquier momento, pero Keiko Fujimori siempre escoge una campaña presidencial para disculparse”, acotó.

En otro momento, Guzmán consideró que la investigada lideresa del fujimorismo también debe disculparse “por todos los miembros de su familia que están fugitivos, por todos los millones que ha recibido, por los procesos de corrupción en el que está y por todas las violaciones de derechos humanos (cometido en el régimen de su padre)”.

“Esto es un teatro más. Lo que tenemos que hacer ahora los peruanos es no pensar en nosotros mismos, sino pensar en la gente. La agenda electoral tiene que ser qué es lo que vamos a hacer apenas lleguemos al Congreso y al Gobierno para ver la salud, el empleo y la educación”, manifestó.

Por otra parte, se refirió al pedido del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, para que el resto de postulantes firme un acta negando el indulto a Alberto Fujimori.

Sobre ello, afirmó que la palabra de Daniel Urresti “no vale nada” debido a que “dice todo el tiempo que está en contra de la corrupción y lo primero que hace es ser candidato a la presidencia por un partido que está involucrado en esos procesos”.

“ La palabra del señor Daniel Urresti no vale nada, y no vamos a pisar el palito y ser parte del teatro como el que quiere hacer, en verdad los morados no vamos a participar en esa gestión”, añadió.

