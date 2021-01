Conveniencia. Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú para las elecciones del 2021, consideró que el cambio de decisión de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por indultar a su padre Alberto Fujimori es “un claro cálculo político”.

En efecto, el también expresidente del Congreso contó que, anteriormente, la investigada lideresa del fujimorismo no estaba a favor de promover un indulto para su padre debido a un temor porque “le quite el partido”.

“Es una posición y una declaración (la de Keiko Fujimori) con un claro cálculo político . Hace unos años, decía: ‘si lo indulto me quita el partido, entonces, me conviene dejarlo adentro, me conviene que se revierta el indulto y que regrese a la cárcel”, declaró el último lunes en ATV.

Asimismo, dijo que ahora que inició la campaña para los comicios del 11 de abril, Keiko Fujimori buscaría “el voto duro del fujimorismo”, por lo que su única bandera sería promover la excarcelación de Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta.

“Ahora que está en campaña y que apela, solamente, al voto duro del fujimorismo dice: ‘no, más bien ahora me conviene indultarlo si es que llego’, pero ¿es la única propuesta que le tiene al país? La única bandera con la que va Keiko Fujimori es: ‘yo quiero ganar para indultar a mi padre’”, expresó.

De igual manera, Daniel Salaverry adelantó que, en caso de llegar a la presidencia este 28 de julio, no dará el indulto al exdictador porque “no le corresponde” hacerlo.

“A mí que no me pida eso (que indulte al expresidente Alberto Fujimori) porque no lo voy a hacer . Para nada (lo indultaría), porque me parece que no le corresponde. Está pagando por unos delitos de los que el Poder Judicial ha determinado que es culpable, y yo siempre he dicho que, nos guste o no nos guste, tenemos que acatar las decisiones del Poder Judicial”, aseveró.

En otro momento, el postulante presidencial contó que jamás le interesó conocer a Alberto Fujimori y que, cuando estuvo en la bancada de Fuerza Popular, “nunca fue a visitarlo”.

“No hablaba antes de Alberto Fujimori porque no me interesaba. En la primera entrevista que me hacen, me preguntaron si lo conozco, y dije que no. También dije que no me interesaba conocerlo. Siempre tuve una posición muy firme al respecto”, acotó.

Cabe mencionar que el pasado domingo, Keiko Fujimori afirmó que en un eventual Gobierno indultará Alberto Fujimori, expresidente investigado por corrupción.

“Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre . Y prefiero decirlo así, abiertamente, como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra apostando por la vía legal y constitucional”, manifestó en Cuarto Poder.

Seguidamente, Keiko Fujimori explicó que, en caso no llegue a ocupar el Palacio de Gobierno, le pedirá al nuevo mandatario que indulte al exdictador, quien se encuentra en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) cumpliendo una condena de 25 años.

