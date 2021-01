#VersusElectoral. Rodolfo Pérez ( Partido Morado - número 2) indicó que, de ser elegido, ejecutará cambios dentro del Congreso a favor del pueblo, mientras que Roberto Sánchez ( Juntos por el Perú - número 1) cuestionó la ética del partido de Julio Guzmán. Asimismo, aseguró que la izquierda trabajará por la democracia y una economía sin corrupción.

¿Por qué quiere se congresista de la República?

Rodolfo Pérez del Partido Morado

Tengo 35 años, soy abogado de profesión, he trabajado en la Defensoría del Pueblo y he visto la injusticia, la violación a los derechos humanos por falta de acción del Estado. Todo esto requiere voluntad, que nos involucremos y que participemos activamente en la política.

Deseo representar, pero de una manera diferente. El Congreso durante los últimos cinco años nos ha dado vergüenza y ahora queremos que nos dé orgullo.

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú

Soy psicólogo de profesión y en los últimos 20 años he trabajo en diferentes entidades del Estado. La crisis sanitaria ha revelado a un Gobierno incapaz de defender la vida de los más vulnerables. Junto con Verónika Mendoza tenemos un proyecto de recambio y dignidad para todos los peruanos.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Rodolfo Pérez del Partido Morado

Vivimos una situación muy difícil. La pandemia nos está arreciando ahora en una segunda ola. Tenemos que cuidarnos más que nunca y las instituciones públicas tienen que tener la máxima responsabilidad.

Desde el Congreso muchas cosas se pueden hacer, pero lo fundamental es que haya una política clara para priorizar a los más vulnerables. Hay una vacuna y tenemos que fiscalizar que llegue a tiempo, se dé a todos y no haya ningún tipo de corrupción por parte de las autoridades, ese va a ser nuestro compromiso.

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú

Hay que tomar decisiones. El Ejecutivo no está dando la talla en esta emergencia sanitaria. Proponemos de inmediato una alianza con gobernadores y alcaldes para buscar a las personas más vulnerables. No podemos esperar a que la gente siga muriendo.

Tiene que haber una articulación fuerte con la sociedad civil, con las autoridades locales, con el sector privado y que por primera vez se ponga la vida de las personas como algo principal. No hay necesidad de grandes leyes, hay que actuar.

Antivoto

Rodolfo Pérez del Partido Morado

Hay un gran rechazo a la política peruana, no solo a Julio Guzmán. Vamos a seguir dando nuestras propuestas. Nosotros vemos en las calles un respaldo al Partido Morado porque ha ganado autoridad, porque en un momento difícil tomó la decisión de salvar la democracia.

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú

El Partido Morado no ha salvado la democracia, sino los jóvenes del bicentenario, las organizaciones, los ciudadanos que salieron a protestar. Es totalmente su responsabilidad todo lo que viene aconteciendo como la inercia, la descoordinación, la falta de claridad y ausencia de liderazgo. No hay que evadir responsabilidades. Nosotros no nos corremos de incendios ni de las responsabilidades.

#YoPrometo

Rodolfo Pérez del Partido Morado

Somos un partido nuevo que recién ha ingreso a la vida política. Queremos hacer las cosas bien porque amamos a nuestro país y porque estamos comprometidos con el servicio. La crisis en el Perú es gravísima y tenemos que resolverla.

Debemos reformar la Comisión de Ética, crear una oficina de estudios económicos dentro del Congreso, audiencias ciudadanas para que los problemas sean debatidos ante la gente. Me comprometo a tener un mejor Parlamento.

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú

Prometo una lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué moralidad puede tener un partido liderado por una persona que engaña a su familia y corre de sus responsabilidades?

Plantemos el juicio de residencia para la autoridad que ha cumplido la labor de presidente de la República para que rinda cuentas. Además, una ley de contrataciones que permita evitar la mafia. Nos comprometemos un progreso democrático, a fomentar la inversión pública y privada, pero sin corrupción.

