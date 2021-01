Keiko Fujimori afirma que de llegar a la Presidencia indultará a su padre

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República en representación de Fuerza Popular, manifestó que en su eventual gobierno indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

“Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre. Y prefiero decirlo así, abiertamente, como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra apostando por la vía legal y constitucional”, declaró a Cuarto Poder.

Asimismo, manifestó que, si no llega a ser presidenta del Perú, le solicitará al nuevo mandatario que se elija en los comicios generales 2021 que indulte al exdictador.

Sin embargo, en la campaña electoral del 2011, Keiko Fujimori juró “por Dios” ante los medios de comunicación que no indultaría a su progenitor.

“Lo he repetido en varias oportunidades. No es intención de la familia indultar a Alberto Fujimori. Lo ratifico como lo he dicho . Yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori”, expresó en ese momento.

Del mismo modo lo hizo para la campaña presidencial del 2015, cuando nuevamente estaba postulando al más alto cargo del Ejecutivo con Fuerza Popular. La lideresa naranja explicó en una entrevista que la defensa del condenado por crímenes contra los derechos humanos buscaría lograr su libertad por la vía legal y constitucional.

“La defensa de mi padre se está viendo y se verá mediante acciones legales y constitucionales, y no la política”, precisó al diario Correo.

Alberto Fujimori fue condenado por violación a los derechos humanos

El expresidente Alberto Fujimori tiene una sentencia de 25 años de prisión por ser sindicato como el culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves.

Estos crímenes, fueron cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el Grupo Colina. Además, se le acusó del secuestro de un empresario y un periodista.

