Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: “No ha aprendido nada”

El vocero del partido político Victoria Nacional, Jorge Nieto, señaló que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no ha aprendido nada, con respecto a las declaraciones donde asegura que indultará a su padre, Alberto Fujimori, en caso de ser elegida presidenta en las próximas elecciones generales de abril de 2021.

“ No ha aprendido nada. El indulto de PPK que motivó mi renuncia se hizo sin que hubieran las razones necesarias” , afirmó Nieto para RPP. Posteriormente, agregó que “no vamos a tener una emperatriz ni una reina”.

Un día antes, el domingo 17 de enero, Keiko Fujimori declaró para Cuarto Poder que “después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre. Y prefiero decirlo así, abiertamente, como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra apostando por la vía legal y constitucional”.

Sin embargo, en plena campaña electoral del 2011, la titular de Fuerza Popular juró “por Dios” que no indultaría a su padre.

“Lo he repetido en varias oportunidades. No es intención de la familia indultar a Alberto Fujimori. Lo ratifico como lo he dicho. Yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori” , expresó en ese entonces.

Keiko Fujimori aseveró además que en caso de no llegar a la presidencia del Perú, solicitará al nuevo mandatario electo que indulte al exdictador.

Por otro lado, Nieto hizo referencia a las críticas de la candidata fujimorista en contra de George Forsyth, candidato a la presidencia por Victoria Nacional y enfatizó que tiene buenas intenciones.

“Forsyth es un candidato joven, pero tiene dos virtudes: escucha y aprende”, dijo Nieto, y destacó la función de quienes acompañan al candidato. “Una elección no solo es el espejismo presidencialista”, añadió.

“El candidato Forsyth es un candidato joven, con mucho empuje, con mucho ímpetu, con alguna claridad sobre las cosas que tiene que realizar, con mucha precisión, pero al mismo tiempo está constituyendo un equipo con gente especializada”, dijo Nieto.

Asimismo, remarcó que “no debemos olvidar que no elegimos solo a un iluminado, elegimos una oferta de gobierno”, en referencia al grupo de trabajo que asesora al exfutbolista.

Encabeza el antivoto

De acuerdo a la encuesta presentada por el diario El Comercio y la encuestadora Ipsos, Ollanta Humala del Partido Nacionalista (73%), Keiko Fujimori de Fuerza Popular (71%) y César Acuña de Alianza para el Progreso (62%) encabezan los tres primeros lugares en el antivoto a nivel nacional.

