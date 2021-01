Fernando Olivera: las veces en que intentó postular a la presidencia

La vida política de Fernando Olivera ha tenido más bajas que altas. Además de sus aspiraciones al Congreso de la República, del que fue parte por un total de 15 años, tuvo la intención de llegar al sillón presidencial en cuatro oportunidades, pero todas estas fallaron.

La primera vez que postuló para ser jefe de Estado, con el partido Frente Independiente Moralizador (FIM) que él fundó, fue en 2001 , en las elecciones extraordinarias convocadas tras la destitución de Alberto Fujimori y asunción de mando de Valentín Paniagua.

En ese entonces, Olivera Vega iba acompañado de Ricardo Belmont, exalcalde de Lima, y Eduardo Iriarte, expresidente de la Cámara de Comercio de Lima, como sus candidatos a las vicepresidencias.

La inscripción de Frente de la Esperanza no se concretó en todas sus etapas hasta el 22 de diciembre del 2020. Foto: La República

En estos comicios consiguió el 9.84% de los votos válidos emitidos, pero no fueron suficientes para superar el 36.5% de Alejandro Toledo y el 25.7% de Alan García, quienes pasaron a segunda vuelta. Por ello, Olivera decidió aliarse con el líder de Perú Posible y brindarle su respaldo, ya que era conocida su oposición al presidente del APRA. Finalmente, en esa contienda ganó Toledo Manrique.

Pese a que en 2001 tuvo respaldo —aunque insuficiente— de la población, en el proceso electoral de 2006 el panorama cambió. Presentó su candidatura con el FIM, sin embargo, tras evidenciar que las encuestas no lo posicionaban como uno de los favoritos, decidió renunciar y postular al Congreso de la República. En ese año, su partido no consiguió ningún escaño y perdió su inscripción.

Años más tarde, en 2015, Fernando Olivera formó la agrupación Frente Esperanza, con la que participó en los comicios de 2016 . Esta vez, su plancha presidencial también la conformaban Carlos Cuaresma, exgobernador regional del Cusco, y Juana Avellaneda, exdiputada.

En esas elecciones, una vez más, el partido de la escoba no pasó el umbral del 5% de votos válidos mínimos requeridos. También perdió su inscripción, pero no desistiría en su intención de llegar a la presidencia de la República, ya que anunció que volvería a presentarse como candidato en 2021. Y así fue.

Fernando Olivera

A fines de setiembre de 2020, en un contexto de convulsión política por disputas entre Ejecutivo y Legislativo, Fernando Olivera inició el proceso de inscripción de un nuevo partido: Frente de la Esperanza 2021. Las gestiones no culminaron en el plazo indicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según indicó esta entidad, por lo que situación de cara a las elecciones generales de 2021 se avizoraban complicadas.

Ante esa decisión, que dejaba fuera de carrera a todos los candidatos del Frente de la Esperanza 2021, la agrupación decidió apelar los jurados electorales especiales y, de igual modo, sustentaron su pedido de inscripción del grupo político ante el JNE.

El camino de Fernando Olivera es más de bajas que de altas, sí, porque el Jurado Nacional de Elecciones confirmó en segunda instancia la improcedencia de la filiación de su plancha presidencial, por lo que está fuera de la contienda. Además, quedó descartada la postulación de la agrupación al Congreso.

Fernando Olivera

Un camino predecible

Para la politóloga Marisol Cuéllar, el caso de Fernando Olivera era predecible por no contar con una filiación confirmada de su grupo político. “Esto era algo previsible porque, al no tener la inscripción del partido político, no puedes hacer nada . Eso es lo que le ha pasado factura”, indicó en diálogo con La República.

Respecto a las faltas en el proceso mencionado, la especialista Marylía Cruz señaló que, en parte, es una problemática que también involucra al Jurado Nacional de Elecciones por no informar oportunamente a los candidatos sobre las fechas de cada trámite.

“Eso se debe a una falta del nexo de comunicación que tiene el Jurado Nacional de Elecciones con las organizaciones políticas en general, por lo que muchos no saben a qué tiempos están o trámites que deben realizar porque al Partido Aprista también le ha pasado en esta oportunidad”, sostuvo.

El candidato opositor

Cuéllar refirió que, de continuo, Olivera Vega se mostró en comicios anteriores como un candidato opositor y no enfatizó en contar sobre sus propuestas, hecho que le fue desfavorecedor en la intención de voto.

“En la elección pasada fue recordado por el debate que tuvo con Alan García. Más que propuestas vimos un enfrentamiento y creo que eso puede jugar en contr a. Está bien las críticas políticas, pero está el otro lado de las propuestas y creo que por ahí no se hizo mucha publicidad respecto al partido de Fernando Olivera”, comentó la politóloga.

En esa misma línea, las expertas coincidieron en que al político y fundador del Frente de la Esperanza le corresponde forjarse una percepción en la ciudadanía.

“ No es una persona que tenga tanta percepción negativa, pero tiene que construirse una [percepción en el ciudadano] . Puede hacerlo a partir de su imagen, que es una persona conocida, pero posicionarse como un candidato presidencial, con protestas y un partido político fuerte. Tiene posibilidades de construir una imagen no sé si para el 2026 o tal vez para el 2022 en una elección municipal y regional”, manifestó Cuéllar.

Por su parte, Marylía Cruz expresó que para lograr tal fin debe contar con un grupo de apoyo. “ Rodeándose de un equipo que entienda exactamente los trámites del Jurado Nacional de Elecciones sí podría ser [que postule en próximo proceso] , pero también es necesario ir armando una plataforma política no tan cercana a una elección, sino con bastante tiempo y años de preparación”, dijo.

Fernando Olivera quedó fuera de carrera electoral

El JNE declaró la improcedencia en segunda instancia de la solicitud de inscripción de la plancha presidencial del partido Frente de la Esperanza 2021, que estaba encabezada por Fernando Olivera. Este puede apelar a organismos internacionales, pero solo se exhortaría a los entes electorales a mejorar sus procesos, según detallaron las especialistas.

Asimismo, el experto en temas electorales Julio César Silva dijo a La República que podría acudirse al Tribunal Constitucional, aunque la respuesta se brindaría mucho después del proceso en curso.

“Las decisiones del JNE conforme a la constitución son definitivas. Sin embargo, el TC ha señalado que las decisiones del JNE pueden ser revisadas mediante amparo cuando violan derechos constitucionales. Así que el camino que podría quedarle al Frente Esperanza es ir por la vía del amparo, pero esto toma un tiempo y mientras se resuelve ya habrán pasado las elecciones. Podemos decir que Frente Esperanza no participará de estas elecciones ”, aclaró Silva.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.