Exfutbolistas postulan en las elecciones generales de 2021

Por mucho que resulte antagónico, no es la primera vez que un exfutbolista incursiona en política. Al contrario, lejos de cualquier ironía, parece ser una posibilidad palpable para un oficio en que el crepúsculo asoma y amenaza a partir de los treinta.

Tras su primer intento de postular como regidor del distrito de Chorrillos, Roberto ‘El Chorri’ Palacios hizo campaña por una curul en el Congreso para el 2016, bajo la protección de Alianza para el Progreso (APP), el partido fundado por César Acuña. Diez años antes, José Luis ‘El Puma’ Carranza se lanzó sin éxito como candidato a la alcaldía de Comas, quizá motivado por la victoria de su colega Paulo Hinostroza, el ídolo de Alianza Lima que fue elegido en San Juan de Lurigancho durante las elecciones anteriores.

Estas elecciones de abril de 2021, a pesar de la crisis política, económica y sanitaria que afecta al mundo entero (esta vez no solo a Perú), prometen no defraudar en cuanto a la heterogeneidad de los aspirante al Legislativo. Los comicios contarán con cuatro exfutbolistas para que la cuota deportiva no quede relegada.

Jean Ferrari

En el año 2005, Jean Ferrari se hizo amigo del actual aspirante a la presidencia de la República George Forsyth, cuando defendían ambos el rose et noir del Sport Boys del Callao. Los cerberos de la zaga rosada se han vuelto a encontrar ahora, esta vez en un campo ligeramente distinto, para defender la blanquirroja de Victoria Nacional, la agrupación política que ampara la candidatura de ambos exdeportistas.

A través de sus redes sociales, el exvolante defensivo Jean Ferrari agradeció la invitación del guardameta íntimo con una sintaxis enrevesada y toda la efusividad de los signos de exclamación: “Gracias a George por la invitación, ya haciendo análisis para proyecto de política deportiva, el deporte es transversal a todos los sectores, mucho por hacer. ¡Vamos con fuerza!”.

Con el número 17 en la espalda, un certificado de egresado en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, un máster en Gestión de entidades e instituciones deportivas por la Escuela Universitaria Real Madrid, y su experiencia como docente en la Universidad Pacífico y vicepresidente del Consejo de Deporte Escolar, podría convertirse en el primer congresista con un pasado profesional en el balompié.

Germán Leguía

Como deportista, Germán Carlos Leguía Drago no necesita mayor presentación que su apellido. Representó a la selección peruana de fútbol en los mundiales de Argentina 78 y España 82, además de pasar por las filas del Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, Eleche de Colombia, Colonia de Alemania, Beveren de Bélgica, Farense de Portugal, y Macará y Aucas de Ecuador, para retirarse en Sport Boys en 1991.

Finalizada su carrera deportiva, Leguía encumbró una nueva como dirigente deportivo y se presentó como opositor, entre el 2006 y 2007, a la presidencia del equipo crema de Alfredo Gonzales , acusado por ese entonces de malos manejos. Posteriormente, tras el retiro de Gonzales, fue nombrado gerente deportivo del club, bajo la tutela de Julio Pacheco.

Una vez más, el partido fundado por César Acuña apuesta por la trayectoria deportiva de sus postulantes, aunque su líder fue retirado en 2016 por regalar dinero dinero en campaña y recientemente ha sido excluido por el JNE por no añadir una propiedad en su hoja de vida.

Julio Rivera

El hermano mayor de Paolo Guerrero y exdefensor de Melgar de Arequipa, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, Julio ‘Coyote’ Rivera, estará ahora al frente de Unión por el Perú (UPP) con el número 5.

Su propuesta, para no resquebrajar la coherencia, va por el lado deportivo, con el fin de brindar mejores posibilidades a los jóvenes talentos que ven en el fútbol una ventana (en algunos casos la única) para desarrollarse personal y profesionalmente.

Hace unos meses, el exmediocampista señaló que tenía “proyectos buenos para que el Estado pueda invertir y que los chicos tengan la oportunidad de llegar a un equipo o a la selección”.

En la lista para el Congreso por UPP figura con el número 1 Ricardo Belmont, quien a fines de año se fotografió sin mascarilla en la playa Agua Dulce de Chorrillos para pregonar que la COVID-19 no existe. Como si se tratase de una versión moderna de Santo Tomás, Belmont afirmó: “Voy a creer en el Covid cuando mueran unos 5 ministros” . Lástima que la enfermedad que ha causado más de un millón de contagiados y cerca de 40.000 muertes en el país diste mucho de ser un acto de fe.

Manuel Ugaz

La última incursión del recuento es el futbolista Manuel ‘Tenchy’ Ugaz, quien pasó por las filas del Mannucci y hasta hace poco fue jugador de Deportivo Coopsol. El aún lateral derecho (no se ha retirado todavía. A sus 39 años, a fines de 2020, afirmó que le podría quedar un año más) busca ahora un puesto en el Congreso, bajo el amparo del partido Renovación Popular.

“Mi misión sería trabajar por la niñez y juventud de La Libertad. Tengo el don de servir y veré qué pasa en estos meses. Decidí inscribirme al partido porque los candidatos que van por este partido político tienen un nombre ganado en Trujillo, son leales y trabajadores”, explicó Ugaz.

Dentro de su experiencia fuera de las canchas, cuenta con su recorrido como empresario de moda con su negocio Importaciones El Fiel y como modelo en la distribuidora El Ampay.

Colofón

Nunca en la historia de la política peruana un exfutbolista ha llegado a posar las ancas en las curules del Congreso. El dato podría ser considerado menor si no se tomase en cuenta que cuatro voleibolistas (Cenaida Uribe, Gabriela Perez Del Solar, Leyla Chihuán y Cecilia Tait) han conformado el Legislativo en los últimos 20 años. Sin embargo, ahora que George Forsyth lidera las encuestas con una intención de voto del 17% y ninguno de los demás candidatos parece convencer a la ciudadanía mayoritaria, la incertidumbre presagia un porvenir futbolístico.

Con un mundial luego de 36 años y tres presidentes en una semana, el Perú aparece como una superstición; o, como diría Borges, el futuro peruano “es una rama de la literatura fantástica”.

