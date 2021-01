Partidos políticos programaron sus spots para la franja electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 21 de las 22 agrupaciones políticas finalizaron con la selección de los espacios para la transmisión de sus spots a través de diversos medios de comunicación, como parte de sus campañas para las próximas elecciones generales.

De acuerdo al organismo, los partidos políticos reservaron un total de 152.340 spots que serán emitidos a partir del 10 de febrero hasta el 8 de abril de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche.

ONPE informa sobre Franja Electoral. Foto: ONPE_oficial/Twitter

Otro de los puntos a tener en cuenta es que fueron seleccionados por las agrupaciones 171 de los 198 proveedores de comunicación, incluido el portal Claridad. La elección fue realizada desde el lunes 4 hasta el jueves 14 de enero.

Del total de spots, 78% se emitirán por radio y 22% por televisión, los cuales representan una inversión de S/ 68.407.854 de los 70 millones de soles que la ONPE tenía destinados para las 22 agrupaciones.

El ente también comunicó que el partido Victoria Nacional, del cual forma parte el candidato presidencial George Forsyth, dispuso S/ 1.440.755 de un total de S/ 1.590.909 que le fueron concedidos, dejando pendiente la diferencia. Sin embargo, al no haber culminado el proceso se le otorgó dos días calendario para realizarlo.

Esta es la primera vez que los partidos que participan en los comicios electorales seleccionaron el tiempo y el medio donde colocar su propaganda.

Forsyth rechaza financiamiento para publicidad estatal

El candidato a la presidencia George Forsyth rechazó el beneficio que perciben los partidos políticos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el que se refiere a la publicidad estatal.

Por medio de un video compartido en las redes sociales, el exalcalde de la Victoria indicó que el monto sea usado para mejorar el sistema de salud; sin embargo, eso sería inconstitucional.

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla se pronunció al respecto y afirmó que el Gobierno no puede hacer uso de ese dinero, porque ya se encuentra en el presupuesto de la ONPE. Además, agregó que el pago no se realiza de forma directa a los partidos, sino que la institución se encarga de pagarle a los medios por el espacio escogido por las agrupaciones.

“Si un partido no ha entregado a la ONPE su solicitud o no hace uso de lo que le corresponde, esa cantidad de dinero pasa para cubrir el presupuesto para el acceso a medios de la segunda vuelta electoral. En otras palabras, el partido no recibe dinero directamente, sino que escoge el espacio y el Estado, en este caso la ONPE, se encarga de pagar ”, sentenció.

Forsyth rechazó el financiamiento estatal para publicidades Foto: La República

